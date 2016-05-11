Тюменцы выбирают собственное домостроение и красивый сад

Сегодня в тюменском Выставочном зале многолюдно. Здесь открылись сразу две выставки-продажи. Особенно на территории много желающих купить саженцы. Предложение их действительно огромное. Но интерес к малоэтажному домостроению не меньше — горожане и гости города здесь выбирают строительные и отделочные материалы.

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