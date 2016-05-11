Тюменцы выбирают собственное домостроение и красивый сад

Специализированная выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород» — это выставка-ярмарка посадочного материала, товаров для садоводов и огородников, семян, рассады, саженцев и инвентаря, а также, что очень важно, показ последних достижений в науке, в селекции, в поиске новых эффективных методов выращивания и защиты растений, обработки почв, дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных территорий.
Компании, предлагающие этот товар, в основном, скопились за пределами Выставочного зала (на территории возле), и желающих прикупить себе деревце, кустарник или рассаду цветов и овощных культур немало.
«Мне удобно выбирать здесь яблоневый кустик вместе с сыном. Он у меня городской, далеко ехать не хочет, а тут, в центре города, он не против мне помочь купить и привезти деревце на нашу дачу», — поделилась мнением покупательница Светлана Сергеевна.
На выставке представлены стройматериалы, элементы отделки, компании, оказывающие услуги по строительству и проектированию и так далее.
На выставке много предложений кованой мебели и различных беседок.
Отметим, что в общем объеме ввода жилья частного домостроения до 40%. Как отмечают тюменские риэлторы, выбирают малоэтажные постройки все чаще не только люди старшего поколения, но и молодые семьи.
Продлятся выставки до 15 мая.