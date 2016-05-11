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Тюменцы выбирают собственное домостроение и красивый сад

11 мая 2016, 16:14
Сегодня в тюменском Выставочном зале многолюдно. Здесь открылись сразу две выставки-продажи. Особенно на территории много желающих купить саженцы. Предложение их действительно огромное. Но интерес к малоэтажному домостроению не меньше — горожане и гости города здесь выбирают строительные и отделочные материалы.

Специализированная выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород» — это выставка-ярмарка посадочного материала, товаров для садоводов и огородников, семян, рассады, саженцев и инвентаря, а также, что очень важно, показ последних достижений в науке, в селекции, в поиске новых эффективных методов выращивания и защиты растений, обработки почв, дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных территорий.

Компании, предлагающие этот товар, в основном, скопились за пределами Выставочного зала (на территории возле), и желающих прикупить себе деревце, кустарник или рассаду цветов и овощных культур немало.

«Мне удобно выбирать здесь яблоневый кустик вместе с сыном. Он у меня городской, далеко ехать не хочет, а тут, в центре города, он не против мне помочь купить и привезти деревце на нашу дачу», — поделилась мнением покупательница Светлана Сергеевна.

На выставке представлены стройматериалы, элементы отделки, компании, оказывающие услуги по строительству и проектированию и так далее.

На выставке много предложений кованой мебели и различных беседок.

Отметим, что в общем объеме ввода жилья частного домостроения до 40%. Как отмечают тюменские риэлторы, выбирают малоэтажные постройки все чаще не только люди старшего поколения, но и молодые семьи.

Продлятся выставки до 15 мая.

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