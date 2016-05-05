Тюменцам напомнили, как оказать помощь при инсульте

«Если эти признаки подтверждаются, то все что вы можете и должны сделать — это уложить человека в горизонтальное положение, расстегнуть ворот, чтобы было легче дышать, и приподнять голову на 30 градусов. Если в помещении — то можно найти что-то холодное и приложить к голове. Это все — больше вы ничем не сможете самостоятельно помочь» — поясняет Джинна Лебедева. Больного нужно как можно быстрее передать в лечебное учреждение. Вызывайте скорую помощь, четко объясните диспетчеру, что подозреваете инсульт. Опишите все обнаруженные симптомы — к вам немедленно вышлют реанимационную бригаду. Пациента не надо тормошить — ему надо находиться в спокойном состоянии до приезда бригады медиков.