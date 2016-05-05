Тюменцам напомнили, как оказать помощь при инсульте

Инсульты — это едва ли не самые частые после инфарктов угрожающее жизни состояния, с которыми ежесуточно сталкиваются врачи скорой помощи. Только за минувшие праздники медики оказали экстренную помощь 20 жителям города с нарушением мозгового кровообращения.
Врачи отмечают, что, к сожалению, не все тюменцы знают как своевременно заподозрить инсульт и оказать первую помощь пациенту. Зачастую слабая осведомленность приводит к тяжелым последствиям — прогноз больного ухудшается с каждой минутой промедления.
Как рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области Джинна Лебедева, если на улице вы увидели, что человеку стало плохо и возможно у него произошел инсульт, то надо проверить три основных признака: перекошенное лицо, нарушение речи, нарушение движения. Для того, чтоб не забыть основные признаки данного состояния, некоторые врачи рекомендуют пользоваться мнемоническим правилом УДАР — это сокращение легко запомнить, так как другое название инсульта — апоплексический удар.
Итак, буква «У» — улыбка. Попросите больного улыбнуться. В случае инсульта улыбка получится кривая, неправильной формы. «Д» — движение, попросите поднять вверх обе руки. Одна из конечностей будет двигаться медленнее другой, а в тяжелых случаях и вовсе не будет слушаться пациента. «А» — артикуляция, в случае инсульта нарушается речь, больной не сможет произнести сложное слово. «Р» — решение, если обнаружены признаки инсульта, требуется срочное оказание помощи.
«Если эти признаки подтверждаются, то все что вы можете и должны сделать — это уложить человека в горизонтальное положение, расстегнуть ворот, чтобы было легче дышать, и приподнять голову на 30 градусов. Если в помещении — то можно найти что-то холодное и приложить к голове. Это все — больше вы ничем не сможете самостоятельно помочь» — поясняет Джинна Лебедева. Больного нужно как можно быстрее передать в лечебное учреждение. Вызывайте скорую помощь, четко объясните диспетчеру, что подозреваете инсульт. Опишите все обнаруженные симптомы — к вам немедленно вышлют реанимационную бригаду. Пациента не надо тормошить — ему надо находиться в спокойном состоянии до приезда бригады медиков.
Медики также предостерегают тюменцев от попыток неграмотной помощи. Советы прокалывать пациенту пальцы или давать понюхать нашатырный спирт — не более чем опасные мифы. Как прокомментрировала Джинна Лебедева, нашатырь будет просто бесполезен, а втыкание иголок — тем более, не говоря уже о том, что при проколе пальца на улице можно еще и занести инфекцию.