Весна только началась, а в Тюмени похищено уже 17 велосипедов

В Тюмени хорошая погода, и многие горожане пересели с автомобилей на двухколесный транспорт. Велосипед — вещь недешевая, однако владельцы зачастую не думают о его сохранности, и этим пользуются нечистые на руку люди. С начала года в Тюмени было похищено 17 велосипедов. А ведь весна только началась.
Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД России по Тюмени, некоторые из преступлений раскрыты. Буквально вчера, 12 апреля, сотрудники полиции задержали 29-летнего безработного тюменца, который украл оставленный у магазина велосипед. Хозяйка двухколесного транспорта, сделав покупки, вышла на улицу и, не найдя своего велосипеда, сразу же обратилась в полицию. Представители ГНР составили ориентировку и вскоре нашли злоумышленника. Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей вернули законной владелице.
Однако не всем хозяевам двухколесного транспорта так везет. 10 апреля неизвестный похитил с лестничной площадки 11 этажа дома оставленный без присмотра велосипед стоимостью 4 тысячи рублей. Некоторые тюменцы, лишившиеся двухколесных друзей, просят помощи не только у полицейских, но и у интернет-пользователей. Так, тюменка написала в социальной сети «ВКонтакте» о двух довольно приметных велосипедах, похищенных 22 марта из подъезда дома по улице Котовского. «Очень хотим вернуть их, помогите репостами, может кто-то знает или видел, где они находятся», — призывает девушка.
В пресс-службе УМВД по Тюмени отметили, что сотрудники полиции продолжают работать по данному происшествию, однако пока ни велосипеды, ни покусившиеся на них злоумышленники не найдены.
В полиции добавили, что в Тюмени, как и в прошлом году, будут проводиться выборочные проверки велосипедистов. Сотрудники ГИБДД, ППС или ГНР могут остановить велосипед, похожий на тот, что находится в розыске, и человека, если тот показался подозрительными. Например, если на явно женском велосипеде едет мужчина, вероятность, что его проверят, высока.
Напомним правила, которые следует соблюдать, чтобы предотвратить возможную кражу велосипеда:
— не оставляйте велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросики легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет примерно с палец, это создаст трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация;
— помните, что лестничная площадка, даже закрытая, — не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут. — если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока находитесь внутри здания (к примеру — в кафе), велосипед при этом все равно должен быть пристегнут;
— разумнее оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть;
— также сотрудники полиции рекомендуют передвигаться парами, чтобы кто-то смог следить за велосипедом в отсутствие другого;
— оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше;
— запомните «особые» приметы вашего велосипеда. Если их нет, то советуем выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например ваш почтовый индекс и номер дома. Многие воры не связываются с «мечеными велосипедами», так как их легко опознать.
Если ваш велосипед все же был украден, как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02, в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855. Сотрудникам правоохранительных органов нужно рассказать о приметах «двухколесного друга», показать, если имеются, регистрационную карту вашего велосипеда и чек, свидетельствующий о покупке.
Напомним, что привлекательность и доступность велосипедов для воров — один из факторов, из-за которых тюменцы не заводят двухколесный транспорт. Об остальных плюсах и минусах владения велосипедом читайте в материале Nashgorod.ru.