Весна только началась, а в Тюмени похищено уже 17 велосипедов

— не оставляйте велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросики легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет примерно с палец, это создаст трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация;