Жизнь собачья: десять проблем, с которыми сталкиваются владельцы четвероногих

Итак, сложности, которые подстерегают человека, решившего завести собаку:
1. Пространство для содержания и выгула. Идеальные условия для собаки, конечно, частное подворье и собственный дом. Чем активнее и крупнее животное, тем больше ему нужно двигаться и играть. Так что неплохо бы иметь двух или даже трехкомнатную квартиру, а также большой парк поблизости или на худой конец площадку для выгула. В Тюмени, судя по опыту собаководов нашей редакции, с площадками дела обстоят не очень: их мало, на них постоянно очереди, а бывает, что их вообще невозможно использовать. Вот, к примеру, так выглядит один из вольеров на улице Одесской по весне:
В любом случае до места прогулок придется добираться, а также периодически вывозить собаку на природу. А еще следить, чтобы питомец справлял свои дела в укромных местах, а не на детских площадках и газонах во дворе. Впрочем, для многих горожан-собаководов это, к сожалению, не норма жизни, а лишь их добрая воля.
2. Занятость. Собака, к сожалению, трудно вписывается в динамичную городскую жизнь. Если велика вероятность, что она подолгу будет оставаться в одиночестве, лучше вообще отказаться от этого мероприятия. В идеале собаке нужно уделять внимание постоянно, особенно, на первых порах, в ее щенячьем возрасте. Оставаясь даже на пять-шесть часов один, питомец начнет тосковать. И докучать громким воем вашим соседям.
3. Как ни странно, банальная человеческая лень, которую придется пересиливать, и привычка поспать подольше, особенно, по выходным. Для большинства работающих людей суббота и воскресенье — единственная возможность отоспаться и сделать все домашние дела. А тут это недоразумение скулит в шесть утра и просится на улицу. Не встаете — находите аккуратную лужицу на паркете в прихожей или на ковре в спальне. Вставайте и идите гулять. Впрочем, есть тут и очевидный плюс: наконец-то будет повод бегать трусцой по утрам.
4. Воспитание и дрессировка собаки. Горе-заводчики привыкли умиляться щеночкам, похожим на плюшевые игрушки, разглядывая картинки в интернете, и напрочь забывают при этом, что милого песика надо воспитывать практически как ребенка. Желательно при этом почерпнуть некоторые знания о собачьей психологии в компетентных источниках. Для некоторых пород, например, немецких овчарок дрессура — это вообще норма жизни. Без нее собака становится нервной, агрессивной и неуправляемой. Почитайте пособия по кинологии, а потом подумайте — стоит оно того или нет. Важна также совместимость характеров. Бывает, что щенок охотно ладит с одним человеком и совершенно не воспринимает другого. Впрочем, один принцип можно понять и без специальных знаний: в воспитании собаки важны ласка, одновременно строгость и просто безграничное терпение.
5. Материальные расходы. Не следует напоминать, что любое домашнее животное — это траты. Корм, прививки, профилактические осмотры у ветеринара, походы на груминг, специальные шампуни и средства по уходу, ошейники, поводки, намордники, снова прививки и осмотры… Некоторые расходы опциональны и зависят от конкретной породы, однако, с момента появления собаки — она постоянный пункт ваших ежемесячных расходов.
6. Сложности с поездками. Когда у вас появится собака, которую некому оставить на время отпуска, можете распрощаться с длительными путешествиями. Или же придется ездить на отдых и ходить в гости с животным. Идеальный вариант — иметь личный автомобиль для таких целей. В противном случае приготовьтесь к трудностям и дополнительным расходам. К примеру, в поездах дальнего следования с крупной собакой принято выкупать все купе. Кроме того, для проезда по железной дороге или в авиапутешествиях необходимо оформлять ветеринарные документы. При поездках в такси также нужно заранее уведомлять диспетчера, что вы едете с животным, плюс — нужно иметь при себе подстилку на сиденье, намордник и лишних 50–100 рублей доплаты.
7. Борьба с грязью и бардаком в доме. Если вы дорожите только-только законченным ремонтом или отличаетесь излишней брезгливостью, домашнее животное вам точно ни к чему. Все кошки точат когти и оставляют шерсть по квартире, а щенки грызут мебель — запомните это. А еще они обожают вкус ваших подушек, диванных пуфиков, дверных ковриков, незаконченных квартальных отчетов, только что надраенных ботинок, тапочек и прочей обуви. Некоторые умудряются глотать целиком пластмассовые детские игрушки и ювелирные украшения. Конечно, отучить их этого безобразия можно, но — смотри пункт четвертый — только терпением и разумной строгостью. А еще обилием и разнообразием собачьих игрушек.
8. Рутина по уходу и заботе. Собака живет достаточно долго — в среднем десять-пятнадцать лет. И все это время о ней нужно заботиться. Сюда входит не только кормежка и прогулки, но и много чего еще: регулярное мытье, вычесывание, поиски клещей и выдирание репейника из шерсти после прогулок. Нужно все время следить, чтобы собака не забралась, куда не следует, не порылась в помойке и не полакомилась какой-нибудь гадостью, не подралась с другой собакой и так далее. Если питомец, не дай бог, заболел, придется переквалифицироваться в фельдшера: ставить градусник, скармливать таблетки по часам, делать уколы и так далее и тому подобное. Одним словом — забота, дрессировки и постоянное внимание. Скажем прямо, не всякий человек готов на такое.
9. Периодические конфликты с соседями и боязнь окружающих. Каким бы дисциплинированным ни был ваш пес, негатива со стороны посторонних людей избежать не удастся. Не все собак любят, многих они раздражают, а некоторые собак просто до смерти боятся. Зависит, конечно, от конкретной породы, однако, от более-менее крупных собак прохожие шарахаются — проверено на практике. Банальным «да она не кусается!» вы к себе окружающих не расположите — это точно. Соседи тоже, как правило, не испытывают сильного восторга от лая, скулежа и воя за стенкой. Ну и, наконец, в загаженных газонах будут винить персонально вас, даже если вы не выходите на прогулку без целлофанового пакетика.
Нелишне напомнить, что вы и только вы, как хозяин, несете полную ответственность за действия животного, причем вплоть до уголовной. В Тюмени, кстати, уже были случаи, когда владельцев штрафовали за выгул без намордников. Не сказать, чтобы такие случаи были частыми, но лиха беда начало — глядишь, так и до остальных нерадивых собаководов доберутся. Историй, когда хозяева не уследили за домашним любимцем, и тот кого-то покусал, а потом пришлось платить компенсацию потерпевшему, вообще без счета.
10. Бездомные животные, а равно и борцы с ними — догхантеры. В некоторых районах Тюмени брошенные, преданные хозяевами питомцы — настоящая проблема. Жители района Ватутина или Мыса в Зареке не дадут соврать. Бродячие псы имеют обыкновение сбиваться в стаи и нападать на своих домашних сородичей во время прогулок. Думаю, у собачников найдется немало историй о том, как им пришлось отгонять агрессивную стаю от своего любимца. Потом лечить в клинике от укусов, лишая или бешенства, выводить блох и глистов и так далее. Ну а про догхантеров и сказать-то нечего… «Борцы за чистоту городской экосреды» ведут свою борьбу неадекватными методами: разбрасыванием крысиного яда, мясных приманок с битым стеклом и прочих гадостей.
Мнение тюменцев:
Алексей, 29 лет: «Одно время мечтал завести хаски, но эта порода явно не для городской квартиры. Они очень активные и подвижные, надо много места, пространства побегать и поиграть. Вот переберусь за город, тогда, наверное, и заведу. Да и вообще по-моему слишком много проблем от содержания в городе. Много неадекватов, много тех, кто собак боится. Могут и отравить, или из травмата пульнуть по пьяной лавочке. Не раз и не два наблюдал такие конфликты, причем наезды на собачников были не всегда обоснованными, в духе „вы нам тут весь двор загадили!“, хотя человек вообще шел мимо, как раз на собачью площадку. Короче говоря, не хочется вечно встревать в эти псиные разборки и оправдываться за то, что у тебя собака на поводке».
Евгения, 32 года: «Собака — это друг, собака — компаньон. Мой образ жизни позволяет мне такого друга держать, потому что я бегаю время от времени, люблю долгие пешие прогулки и отдых на даче. Есть, конечно, сложности содержания и ухода, но я знала, на что иду. Ну и, конечно, любую собаку надо воспитывать. Даже маленькую. Это ужасно, когда псинка лает просто так и скачет по всем. Собака должна уметь реагировать тогда, когда это нужно. Так что у меня, скорее, на работу аллергия, чем на собаку».
Подводя итог, хочется сказать, что собака — это не просто милый мохнатый питомец, а ваша персональная ответственность. Нужно не только желать завести собаку, но еще и уметь позаботиться о ней. Простое обладание сродни банальному потреблению, которое никакого счастья и радости принести не способно. В конце концов надоевшее платье или неисправный гаджет можно выбросить или отдать за ненадобностью, а как быть с живым существом?