Жизнь собачья: десять проблем, с которыми сталкиваются владельцы четвероногих

Алексей, 29 лет: «Одно время мечтал завести хаски, но эта порода явно не для городской квартиры. Они очень активные и подвижные, надо много места, пространства побегать и поиграть. Вот переберусь за город, тогда, наверное, и заведу. Да и вообще по-моему слишком много проблем от содержания в городе. Много неадекватов, много тех, кто собак боится. Могут и отравить, или из травмата пульнуть по пьяной лавочке. Не раз и не два наблюдал такие конфликты, причем наезды на собачников были не всегда обоснованными, в духе „вы нам тут весь двор загадили!“, хотя человек вообще шел мимо, как раз на собачью площадку. Короче говоря, не хочется вечно встревать в эти псиные разборки и оправдываться за то, что у тебя собака на поводке».