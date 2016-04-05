Понятие «опасное вождение» появится в ПДД уже в мае?

С лихачеством на дорогах Тюмени и других городов сталкивался каждый автомобилист, и каждому водителю понятны риски, создаваемые дорожными хулиганами. В том, как федеральные власти предлагают решить проблему агрессивной езды, разбирался корреспондент NashGorod.ru
Приструнить лихачей и ввести наказания за агрессивное вождение законодатели планируют уже долгое время, но лишь в последние месяцы дело сдвинулось с мертвой точки. В ходе прошедших 31 марта общественных слушаний первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о планах внести соответствующие поправки уже в ближайшие месяцы. «Уйдет немного времени для того, чтобы эту формулировку („опасное вождение“ — прим. ред) доработать. Давайте постараемся это сделать в течение апреля, с тем, чтобы в мае постановление правительства точно вышло», — передает слова заместителя председателя правительства портал Lenta.ru
Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, необходимость в таких мерах назрела уже давно. «В ходе нашей работы мы выявляем большое количество рецидивных нарушителей, у которых за один год фиксируется более 10–15 административных проступков. При этом сегодня недисциплинированные водители зачастую ставят под угрозу безопасность на дороге, создавая аварийные ситуации, не попадающие под действие каких-либо статей кодекса об административных правонарушениях. Возникает ситуация, когда инспекторы никак не могут повлиять на водителя, хотя риски своей манерой езды он создает немалые», — прокомментировала федеральную инициативу начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Анжела Борисова.
Впервые на тему опасного вождения в правительстве заговорили в августе 2015 года. Основной целью инициативы представители власти называли снижение смертности в ДТП. Именно тогда прозвучало первое предложение о введении наказания для водителей, необоснованно рискующих на дороге.
Тем не менее, проект «забуксовал». Найти определение пресловутому «опасному вождению» оказалось непросто. В октябре 2015 года свое толкование этого термина предложило МВД России. Полицейские рекомендовали признать противоправными четыре действия водителей: непредоставление преимущества при перестроении, смена полосы при интенсивном движении, несоблюдение дистанции и резкое торможение. По замыслу ведомства, термин должен был охватить все основные виды дорожного хулиганства — игру в «шашки» и в «учителя», прохождение поворота «дрифтом»… Вместе с тем, многие автомобилисты и эксперты обратили внимание на размытость формулировки.
На интернет-форумах и в социальных сетях пользователи неоднократно высказывали свои опасения по поводу того, что введение наказания за столь расплывчато описанное нарушение станет «кормушкой» для нечистых на руку автоинспекторов. На это проблему обратил внимание и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает канал ТВЦ, глава правительства отметил остроту этой темы и предложил, «прежде чем менять правила, еще раз подвергнуть эти формулировки публичным обсуждениям».
В настоящий момент дискуссии по данному вопросу продолжаются. В целом, уже сейчас можно предположить, что под запрет попадут все элементы агрессивной езды, ранее упомянутые полицейским руководством: беспорядочное перестроение, дрифт, внезапное торможение перед позади идущим автомобилем. Каким будет окончательный список наказуемых опасных действий на дороге, станет известно, предположительно, уже весной.
Также остается открытым вопрос с санкциями, которые будут применяться к уличным лихачам. В ходе обсуждений звучали различные предложения — от штрафов до лишения прав и уголовной ответственности. Вместе с тем, как пишет Lenta.ru, в аппарате первого вице-премьера пояснили, что ответственность за опасное вождение не будет вводиться немедленно, вместе с внедрением самого термина — потребуется время для разработки и внесения соответствующих поправок в законодательство.
Как отмечают федеральные СМИ, ответственность за агрессивное или опасное вождение предусмотрена во многих странах мира. Агрессивное вождение наказывается штрафами, лишением права управления и тюремным заключением в 11 американских штатах. Приживется ли такая мера воздействия в российских условиях — покажет время.