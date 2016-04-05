Понятие «опасное вождение» появится в ПДД уже в мае?

Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, необходимость в таких мерах назрела уже давно. «В ходе нашей работы мы выявляем большое количество рецидивных нарушителей, у которых за один год фиксируется более 10–15 административных проступков. При этом сегодня недисциплинированные водители зачастую ставят под угрозу безопасность на дороге, создавая аварийные ситуации, не попадающие под действие каких-либо статей кодекса об административных правонарушениях. Возникает ситуация, когда инспекторы никак не могут повлиять на водителя, хотя риски своей манерой езды он создает немалые», — прокомментировала федеральную инициативу начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Анжела Борисова.