nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Понятие «опасное вождение» появится в ПДД уже в мае?

5 апреля 2016, 16:48
С лихачеством на дорогах Тюмени и других городов сталкивался каждый автомобилист, и каждому водителю понятны риски, создаваемые дорожными хулиганами. В том, как федеральные власти предлагают решить проблему агрессивной езды, и какие меры планируют применять к «уличным гонщикам», разбирался корреспондент NashGorod.ru

С лихачеством на дорогах Тюмени и других городов сталкивался каждый автомобилист, и каждому водителю понятны риски, создаваемые дорожными хулиганами. В том, как федеральные власти предлагают решить проблему агрессивной езды, разбирался корреспондент NashGorod.ru

Приструнить лихачей и ввести наказания за агрессивное вождение законодатели планируют уже долгое время, но лишь в последние месяцы дело сдвинулось с мертвой точки. В ходе прошедших 31 марта общественных слушаний первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о планах внести соответствующие поправки уже в ближайшие месяцы. «Уйдет немного времени для того, чтобы эту формулировку („опасное вождение“ — прим. ред) доработать. Давайте постараемся это сделать в течение апреля, с тем, чтобы в мае постановление правительства точно вышло», — передает слова заместителя председателя правительства портал Lenta.ru

Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, необходимость в таких мерах назрела уже давно. «В ходе нашей работы мы выявляем большое количество рецидивных нарушителей, у которых за один год фиксируется более 10–15 административных проступков. При этом сегодня недисциплинированные водители зачастую ставят под угрозу безопасность на дороге, создавая аварийные ситуации, не попадающие под действие каких-либо статей кодекса об административных правонарушениях. Возникает ситуация, когда инспекторы никак не могут повлиять на водителя, хотя риски своей манерой езды он создает немалые», — прокомментировала федеральную инициативу начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Анжела Борисова.

Впервые на тему опасного вождения в правительстве заговорили в августе 2015 года. Основной целью инициативы представители власти называли снижение смертности в ДТП. Именно тогда прозвучало первое предложение о введении наказания для водителей, необоснованно рискующих на дороге.

Тем не менее, проект «забуксовал». Найти определение пресловутому «опасному вождению» оказалось непросто. В октябре 2015 года свое толкование этого термина предложило МВД России. Полицейские рекомендовали признать противоправными четыре действия водителей: непредоставление преимущества при перестроении, смена полосы при интенсивном движении, несоблюдение дистанции и резкое торможение. По замыслу ведомства, термин должен был охватить все основные виды дорожного хулиганства — игру в «шашки» и в «учителя», прохождение поворота «дрифтом»… Вместе с тем, многие автомобилисты и эксперты обратили внимание на размытость формулировки.

На интернет-форумах и в социальных сетях пользователи неоднократно высказывали свои опасения по поводу того, что введение наказания за столь расплывчато описанное нарушение станет «кормушкой» для нечистых на руку автоинспекторов. На это проблему обратил внимание и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает канал ТВЦ, глава правительства отметил остроту этой темы и предложил, «прежде чем менять правила, еще раз подвергнуть эти формулировки публичным обсуждениям».

В настоящий момент дискуссии по данному вопросу продолжаются. В целом, уже сейчас можно предположить, что под запрет попадут все элементы агрессивной езды, ранее упомянутые полицейским руководством: беспорядочное перестроение, дрифт, внезапное торможение перед позади идущим автомобилем. Каким будет окончательный список наказуемых опасных действий на дороге, станет известно, предположительно, уже весной.

Также остается открытым вопрос с санкциями, которые будут применяться к уличным лихачам. В ходе обсуждений звучали различные предложения — от штрафов до лишения прав и уголовной ответственности. Вместе с тем, как пишет Lenta.ru, в аппарате первого вице-премьера пояснили, что ответственность за опасное вождение не будет вводиться немедленно, вместе с внедрением самого термина — потребуется время для разработки и внесения соответствующих поправок в законодательство.

Как отмечают федеральные СМИ, ответственность за агрессивное или опасное вождение предусмотрена во многих странах мира. Агрессивное вождение наказывается штрафами, лишением права управления и тюремным заключением в 11 американских штатах. Приживется ли такая мера воздействия в российских условиях — покажет время.

#Новости#Нарушения ПДД#Правила дорожного движения#Правительство РФ#Сюжеты нашего города#Автосюжеты#Транспорт#Аналитические материалы#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25