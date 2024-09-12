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Правила дорожного движения

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2024
В Тюмени школьницу сбил экскаватор. Видео
12 сентября, 06:50
ДТП на Лесобазе в Тюмени: травмирован школьник на самокате
8 сентября на Домбровской, 10 был сбит 7-летний ребенок. Он выехал на самокате на зебру нерегулируемого перехода.
9 сентября, 13:04
Сезон самокатов стартовал в Тюмени
25 апреля, 04:05
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
8 апреля, 10:02
2023
Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф
Большинство тюменцев-автолюбителей считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы — снижение стоимости ОСАГО или скидку в 90% на первый штраф.
18 декабря 2023, 14:38
В Тюмени для электросамокатчиков начали действовать новые правила
Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие средства индивидуальной мобильности с марта этого года приравнены к полноценным участниками дорожного движения.
2 марта 2023, 08:03
Тюменские автолюбители продолжают снимать видео с опасным челленджем. Видео
Жители Тюмени продолжают снимать видео с опасным челленджем из интернета. Теперь водитель не просто выходит из автомобиля и идет рядом с ним, но еще и цепляется руками за задний бампер. И таким образом едет.
15 января 2023, 06:39
Каждый седьмой погибший в ДТП в Тюменской области умер из-за выезда на «встречку»
В ГИБДД по Тюменской области привели статистику опасных нарушений ПДД, из-за которых в 2022 году чаще всего случались аварии с ранеными или погибшими. Самое опасное нарушение — выезд на встречную полосу.
4 января 2023, 14:06
2022
Скорость передвижения тюменских электросамокатчиков ограничили до 25 км/ч
7 октября 2022, 08:52

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