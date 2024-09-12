Правила дорожного движения

Каждый седьмой погибший в ДТП в Тюменской области умер из-за выезда на «встречку»

В ГИБДД по Тюменской области привели статистику опасных нарушений ПДД, из-за которых в 2022 году чаще всего случались аварии с ранеными или погибшими. Самое опасное нарушение — выезд на встречную полосу.