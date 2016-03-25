Весенние предложения от застройщиков Тюмени

Квартиры в ЖК «Аврора» реализуются с чистовой отделкой, в которую входят: линолеум Tarkett, оштукатуренный потолок, обои под покраску, межкомнатные двери, санфаянс, керамическая плитка Kerama в ванной комнате и санузле, качественные металлические входные двери. Посмотреть на то, как будет выглядеть ремонт в вашей будущей квартире, оценить отделку санузла и ванной комнаты можно на экскурсии по демонстрационному этажу ЖК «Аврора».