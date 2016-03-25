Весенние предложения от застройщиков Тюмени

Жилой комплекс «Аврора» — «Доступный центр!»
Купить однокомнатную квартиру площадью 41,03 квадратных метров с ремонтом в ЖК «Аврора» по акции «Доступный центр!» можно всего от 2 888 000 рублей! Ключи от новой квартиры с ремонтом вы получите уже этим летом!
Квартиры в ЖК «Аврора» реализуются с чистовой отделкой, в которую входят: линолеум Tarkett, оштукатуренный потолок, обои под покраску, межкомнатные двери, санфаянс, керамическая плитка Kerama в ванной комнате и санузле, качественные металлические входные двери. Посмотреть на то, как будет выглядеть ремонт в вашей будущей квартире, оценить отделку санузла и ванной комнаты можно на экскурсии по демонстрационному этажу ЖК «Аврора».
Ипотека: ПАО «ВТБ 24», (генлицензия Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.), ПАО АКБ «Связь-Банк» (Генлицензия № 1470, выданная 21,11, 2014 г. Центральным банком РФ).
При оплате 70% — беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Предоставляет рассрочку ООО СК «ТюменьСтройЗнак».
Ввод объекта в эксплуатацию — 2 квартал 2016 года.
Звоните и записывайтесь на просмотр: тел. (3452) 66-91-10
*акция действует с 01.02.2016 г. по 30.04.2016 г.
Жилой комплекс «Солнечный город» — 10 квартир со скидками и подарками
Весенние скидки до 270 000 рублей предлагает Застройщик ООО «Солнечный город». Жилой комплекс, который возводит застройщик, расположен на территории микрорайона «Южный» в развитом, динамичном районе с удобной транспортной развязкой, напротив гипермаркетов «Кристалл», «Метро» и «Лента». Район обладает полностью развитой инфраструктурой: Детские сады — № 42, № 78, № 130, школы — № 33, № 44, гимназия № 83 с углубленным изучением иностранных языков и эстетических предметов.
На 10 квартир до 15 апреля 2016 года действует скидка 10 % + ПОДАРОК — лоджия с панорамным остеклением.
Скидка действует на квартиры:
— 1-комн.кв. 45,68 кв.м. — 2 295 000 (экономия 255 000 рублей)
— 1-комн.кв. 48,33 кв.м. — 2 430 000 (экономия 270 000 рублей)
Застройщиком предоставляется рассрочка без переплаты.
Мы строим из кирпича!
Телефон офиса продаж: 550–990.
Жилой комплекс «Первый ключ» — квартиры с ремонтом
Новый тренд на рынке недвижимости — квартиры с мебелью и ремонтом. Это очень удобно как для инвесторов, так и для тех, кто приобретает жилье с помощью ипотеки.
Ремонт всегда связан с хлопотами, связанными с покупкой материалов, а также контролем работ. ГК «Строй Мир» освобождает своих клиентов от лишней нагрузки и дарит чистое счастье от приобретения недвижимости.
«Первый ключ» — это современный дом, оборудованный яркой детской площадкой, велопарковкой, бесплатным wi-fi и стильными просторными холлами. Фасады дома оптимистичных цветов, с подцветкой, которая выгодно подчеркивает дом в ночное и вечернее время.
Планировки квартир максимально функциональные и удобные, преобладают студии, которые дарят свободу для творчества жителей дома.
Звоните в офис продаж: (3452) 600–602.
Жилой комплекс «Квартет» — квартиры с преимуществами
Весомый вклад в развитие микрорайона Восточный-2 вносит застройщик ООО «Тюменгазстрой» который ведет застройку жилого комплекса «Квартет» в периметре улиц Широтная — Энергостроителей — Малая Боровская. По количеству введенного жилья в 2014–2015 годах ООО «Тюменгазстрой» вошел в ТОП-10 крупных застройщиков Тюмени*.
Выгодные предложения на квартиры в ЖК «Квартет» этой весной:
-1-комнатные от 1 700 000 рублей
-2-комнатные от 2 550 000 рублей
-3- комнатные от 3 100 000 рублей
Преимущества покупки квартиры в ЖК «Квартет»:
— Все строящиеся дома со сроком ввода в 2016 году;
— Стоимость квадратного метра в кирпичных домах от 45 000 рублей;
Действует рассрочка** до окончания строительства при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры;
Подача онлайн-заявки в Сбербанк в офисе продаж ООО «Тюменгазстрой» всего за 15 минут.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8 (3452) 209–333. Проектные декларации на сайте застройщика tgs.72.ru
*Информация размещена http://1tmn.ru/ratings/tmn-ratings/top-10-krupnejjshikh-zastrojjshhikov-tyumeni-4134528.html
** Рассрочка предоставляется ООО «Тюменгазстрой»
Жилые комплексы «Первый Плехановский» и «Парковый» — «Скидка за открытку»
До конца марта в честь 20-летнего юбилея ЗАО «Жилье-2000» на объекты компании действует акция «Скидка за открытку»*: прояви себя с творческой стороны — поздравь компанию с юбилеем и получи скидку 2% на любую квартиру в ЖК «Первый Плехановский» и ЖК «Парковый»!
Вот так — легко и просто можно сэкономить при покупке квартиры в марте до 85 000 рублей!
*Скидка меняется на открытки ручной работы, рисунки, поздравительные стихи и все, что сделано с душой!
Во время акции дополнительные скидки на квартиры не действуют.
Узнайте подробности по телефону: (3452) 38-38-22.
Квартиры на Бабарынке — 39 900 рублей за квадратный метр.
Строительство восьмиэтажного панельного дома от Застройщика ООО «Тюменьдевелопмент» полностью завершено. Но вы еще успеваете стать дольщиком этого объекта по ценам 2015 года — 39 900 рублей за квадратный метр.
В доме, расположенном в отдалении от суетного центра города, предложены двух и трехкомнатные квартиры площадями от 65 до 90 квадратных метров. Да, здесь есть, где разгуляться! И есть, где поставить машину — парковочных мест у дома предостаточно.
Также в продаже квартиры в готовых домах с правом собственности по адресам: улица Маршака, дом 7 и дом 5 в поселке Тарманы и улица Вербовая, дом 4 на Войновке.
Застройщик работает по всем программам, сотрудничает с ведущими банками области и предоставляет беспроцентную рассрочку платежа.
Звоните и записывайтесь на просмотр: 8 (3452) 37-40-05, 37-40-17
Жилой комплекс «Ривьера» — место, где комфортно мне и моей семье
Прямо на территории жилого комплекса построен современный муниципальный детский сад на 140 мест. Дети тех, кто приобретает квартиру в ЖК, автоматически получают там место. К услугам молодых семей — вся развитая инфраструктура Заречного микрорайона: неподалеку находятся школа, аптеки, магазины. Кстати, это экологически чистый район — поблизости река Тура, на которую открывается потрясающий вид из квартир верхних этажей. Рядом с комплексом также находится парковка на 104 машиноместа.
«ЖБИ-5» идет навстречу своим покупателям. Понимая, что у молодых семей не всегда есть возможность выплатить всю сумму сразу, есть возможность оформления ипотеки в кратчайшие сроки, даже для жителей других городов. Также к оплате принимаются различные сертификаты (материнский капитал, молодая семья и др.), субсидии, бюджетные программы.
Стоимость квартир — однокомнатная 2,9 млн рублей, двухкомнатная — от 3,9 млн рублей; трехкомнатная — от 4,7 млн рублей.
Убедитесь в том, что дома комплекса «Ривьера» — территория для жизни
Офис продаж г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 217, тел. 8(3452) 53 10 35
Жилой дом «Александровский дворик» — суперцена на 8 готовых квартир
В «Александровском дворике» снижены цены на последние готовые квартиры. В наличие восемь 1-, 2-, 3-комнатных квартир.
«Александровский дворик» — жилой дом бизнес-класса, расположенный в исторической части города по адресу Циолковского, 11. Обособленное местоположение, закрытая охраняемая территория, низкая плотность населения (115 квартир), отсутствие коммерческих помещений обеспечивают отсутствие шума и посторонних на территории. Характерное для класса «бизнес» качество строительства: экологичный теплый дом выполнен из керамического кирпича (толщина наружной стены 820 мм). В квартирах высокие 3-х метровые потолки.
Подробности на сайте http://alsad72.ru/ и в отделе продаж по телефону +7 (3452) 75-22-15.
Если вы ищите квартиру своей мечты, обратите внимание на предложения тюменских застройщиков. Возможно, именно предложение этой весны поможет вам сделать самую главную покупку жизни выгодной и комфортной.