Где и почем убрать лишнее?

Еще лет десять назад никто и не знал это «западное» слово «фитнес». Сегодня — ситуация иная. В Тюмени каждый год открываются новые фитнес-клубы, а это говорит о большом спросе на активный и здоровый образ жизни. Уже на сегодняшний день в городе работает несколько десятков фитнес-центров. У каждого своя целевая аудитория, расположение и качество услуг.