Где и почем убрать лишнее?

Еще лет десять назад никто и не знал это «западное» слово «фитнес». Сегодня — ситуация иная. В Тюмени каждый год открываются новые фитнес-клубы, а это говорит о большом спросе на активный и здоровый образ жизни. Уже на сегодняшний день в городе работает несколько десятков фитнес-центров. У каждого своя целевая аудитория, расположение и качество услуг.
«Если центр позиционирует себя как клуб для деловых, современных, энергичных людей, находится в самом центре города, то и к персоналу там тоже предъявляют высокие требования, — объясняет тренер по фитнесу Юлия Горбаченко. — У каждого инструктора должно быть соответствующее образование или хотя бы пройденные курсы, а также опыт работы в подобных местах. Тогда и стоимость занятия здесь будет соответствующая».
Минимальная стоимость разового посещения фитнес-клуба в Тюмени — 120 рублей. За эти деньги вы получите обязательный набор услуг (простое, не всегда современное оборудование, помещение без раздевалки и душа). Находится такой клуб, как правило, в отдаленном районе города.
Самая высокая цена одного занятия — 500 рублей. Там вас ждет целый спектр услуг — от индивидуальных до групповых программ, душ, сауна и многое другое. Здесь профессиональные тренеры помогут вам приобрести желаемую форму, снять напряжение после рабочего дня и зарядиться позитивом.
«На самом деле, фитнес-центрам не выгодно продавать разовые занятия, — рассказывает Юлия Горбаченко. — Их цель — привлечь постоянных клиентов. Поэтому многие клубы завышают цену на одно посещение и занижают на абонементы».
А теперь разберемся: какая польза от разовых посещений фитнес-клуба? Инструкторы по фитнесу уверяют — никакой.
«Если человеку нужен эффект в виде похудения или наоборот, наращивания мышечной массы, то оптимальное количество занятий — три в неделю, — рассказывает фитнес-тренер. — При таком подходе человек стандартно сбрасывает 3–4 килограмма в месяц».
Тот, кто хочет позаниматься, скорее, «для души», может приобрести абонемент на меньшее количество занятий — 8–10.
-«За примером далеко ходить не надо — сегодня, пожалуй, каждая спортивная организация объявляет различные акции. В некоторых клубах скидки достигают 90%, а это значит, что центр работает себе в убыток, — рассказывает Юлия Горбаченко. — Однако радует, что люди все равно приходят к нам, хотят заниматься спортом, хотят сделать себе красивое тело».
Впрочем, есть самый бюджетный вариант похудения — это занятия дома. Однако без присмотра профессионалов, скорее всего, вы не добьетесь нужного результата.
Анжелика Кукушкина