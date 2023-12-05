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Фитнес-центр

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Декабрь 2023
Сразу 10 счастливчиков смогут бесплатно заниматься в двух клубах целый год
5 декабря 2023, 04:00
Октябрь 2023
«Далеко гляжу»: кто покупает квартиры на последних этажах самого высокого дома Тюмени
25 октября 2023, 05:02
Сентябрь 2023
В 2024 году в «Звездном» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом
7 сентября 2023, 04:07
Май 2023
В Тюмени за 120 миллионов рублей продают известный фитнес-клуб
В Тюмени на продажу за 120 миллионов рублей выставили фитнес-клуб. Спортивный центр площадью более 850 квадратных метров находится в Заречном микрорайоне.
3 мая 2023, 05:16

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