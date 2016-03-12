Блины на Масленицу — счастье в дом

Блинчики, блинки, блиночки… В Тюмени завершается масленичная неделя. Масленица — это веселый и яркий праздник, главным блюдом которого являются блины. О них и поговорим.
Масленица в 2016 году началась с 7 и продлится по 13 марта. Всю неделю тюменцы пекут блины и выкладывают их в социальных сетях.
«Я верю в примету: сколько блинов съешь на Масленицу, столько и счастливых дней будет до следующего года. Хочу #365днейсчастья. За завтраком заработала уже десяточку. Но это крупные, мамины, а я себе мелких напеку и буду заедать клетчаточкой, чтоб личико в блин не превратилось . Это варенье, кстати — 0 калорий (чай, агар, сукралоза)», — пишет в сети instagram zheltyj_angel и выкладывает фото блинков.
Коллектив портала NashGorod.ru ежегодно отмечает Масленицу. Нет, мы не перетягиваем канат, не устраиваем игру «стенка на стенку» и никого не сжигаем, мы просто едим: девочки традиционно приносят блины, а мальчики — начинки. В этом году у нас были блинчики с сыром и зеленью, с сыром и ветчиной, с вареньем, со сгущенкой.
Пользователи портала, кстати, не все поддерживают масленичные традиции, упорно напоминая в комментариях к этой теме, что это не православный праздник. Тем не менее, в последний день Масленицы — Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых, на что обычно отвечают «Бог простит!». И этот момент, как показывает практика, соблюдают очень и очень многие тюменцы.
Но пока не наступило воскресенье, продолжаем угощаться и угощать блинами. А с чем ваши блинчики? Пишите в комментариях.