Блины на Масленицу — счастье в дом

Пользователи портала, кстати, не все поддерживают масленичные традиции, упорно напоминая в комментариях к этой теме, что это не православный праздник. Тем не менее, в последний день Масленицы — Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых, на что обычно отвечают «Бог простит!». И этот момент, как показывает практика, соблюдают очень и очень многие тюменцы.