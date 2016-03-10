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На улицах Тюмени плюшевый медведь дарил всем девушкам розы

10 марта 2016, 14:06
Что лучше подарить девушке на 8 марта? Плюшевого медведя или цветы? Мужская половина с мебельной студии «ШКАФ» решила — всё сразу! Они сделали красивый комплимент девушкам города Тюмени — огромный плюшевый медведь дарил всем девушкам розы и весеннее настроение.

В Международный женский праздник медведь подкарауливал тюменок в центре города — у ЦУМа и на Цветном бульваре. На лохматого зверя бурно реагировали и взрослые, и дети.

Маленькие и большие девочки как дети радовались цветам, которые им преподносил мишка и с радостью фотографировались с ним.

«Конечно, это весело! — Прокомментировала одна из горожанок. — Получить цветок вот так просто на улице приятно, а то, что это делает медведик — еще приятнее!».

Но медведь не только подарил горожанкам цветы и весну. Он рассказал по секрету, что кухни, шкафы-купе, гардеробные и детские можно приобрести в мебельной студии «ШКАФ».

Мебельная студия «ШКАФ»

тел. 70-99-55

г. Тюмень, ул. Камчатская, 183

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