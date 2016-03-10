На улицах Тюмени плюшевый медведь дарил всем девушкам розы

В Международный женский праздник медведь подкарауливал тюменок в центре города — у ЦУМа и на Цветном бульваре. На лохматого зверя бурно реагировали и взрослые, и дети.
Маленькие и большие девочки как дети радовались цветам, которые им преподносил мишка и с радостью фотографировались с ним.
«Конечно, это весело! — Прокомментировала одна из горожанок. — Получить цветок вот так просто на улице приятно, а то, что это делает медведик — еще приятнее!».
Но медведь не только подарил горожанкам цветы и весну. Он рассказал по секрету, что кухни, шкафы-купе, гардеробные и детские можно приобрести в мебельной студии «ШКАФ».
Мебельная студия «ШКАФ»
тел. 70-99-55
г. Тюмень, ул. Камчатская, 183