Acura в розыске: комментарий УМВД и «Первый канал»

В результате ее проведения сотрудниками данного подразделения установлено, что объективных сведений о коррупционно-опасном поведении офицеров нет. Согласно материалам проверки, машина была приобретена в апреле 2015 года в Челябинске и в соответствии с требованиями правовых актов МВД России перерегистрирован в МО ГИБДД. На момент регистрации указанный автомобиль не имел ограничений в регистрационных действиях и не находился в розыске. 14 января 2016 года в дежурную часть Калининского УМВД России по городу Челябинску с заявлением о хищении данной машины обратился гражданин, поэтому автомобиль был поставлен сначала в оперативный, а затем и федеральный розыск. По данному факту СО Калининского УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.