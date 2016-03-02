Acura в розыске: комментарий УМВД и «Первый канал»

Напомним, что публикация, где рассказывается о якобы имеющихся нарушениях, допущенных сотрудниками МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД при регистрации автомобиля, приобретенного местным жителем, вышла на сайте NashGorod.ru 1 февраля 2016 года.
«Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов не оставил без внимания изложенную информацию и поручил проведение служебной проверки оперативно-разыскной части собственной безопасности», — отметили в пресс-службе ведомства.
В результате ее проведения сотрудниками данного подразделения установлено, что объективных сведений о коррупционно-опасном поведении офицеров нет. Согласно материалам проверки, машина была приобретена в апреле 2015 года в Челябинске и в соответствии с требованиями правовых актов МВД России перерегистрирован в МО ГИБДД. На момент регистрации указанный автомобиль не имел ограничений в регистрационных действиях и не находился в розыске. 14 января 2016 года в дежурную часть Калининского УМВД России по городу Челябинску с заявлением о хищении данной машины обратился гражданин, поэтому автомобиль был поставлен сначала в оперативный, а затем и федеральный розыск. По данному факту СО Калининского УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«В связи с изложенным, 16 января 2016 года в перерегистрации машины герою журналистского материала отказано на законных основаниях. Его доводы о причастности сотрудников ГИБДД к незаконной регистрации и возможном покровительстве по беспрепятственному передвижению автомобиля, находящегося в розыске по территории Тюменской области, не нашли своего подтверждения», — пояснили в УМВД.
В пресс-службе также уточнили, что расследованием уголовного дела сейчас занимаются правоохранительные органы Челябинска. Как только личности злоумышленников будут установлены, потерпевший сможет обратиться в суд с заявлением в отношении виновников и потребовать с них возмещение вреда.
«Вот и получается, что я без машины и без денег. Никаких документов и актов они не дали. Просто забрали и все», — говорит герой видеоролика потерпевший Георгий. Тюменские автоинспекторы подтверждают — машина действительно была объявлена в федеральный розыск на следующий день после проверки ее покупателем и продавцом.«Инициатором стал один из отделов полиции Челябинской области», — сообщила начальник отдела пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова.
В Тюмень автомобиль попал как раз из Челябинска. Судя по паспорту транспортного средства на Южном Урале машина сменила как минимум двух владельцев, но оказалось что никто из них в полицию не обращался. Заявление написал некто третий, а по факту — самый первый и единственный хозяин серой иномарки. Еще два года назад он сдал свой внедорожник на ремонт в небольшой автосервис и почему-то об этом забыл.
«В ходе расследования было установлено, что потерпевший обратился с заявлением о том, что у него мошенническим путем в настоящее время неустановленный преступник завладел его автомашиной. Данную машину он передал на ремонт, в связи с чем по стечению неопределенного времени машина была реализована», — пояснили корреспонденту «Первого канала» в следственном управлении УМВД города Челябинска.
В качестве доказательства заявитель принес в полицию оригиналы необходимых документов — ПТС и свидетельство о регистрации на свое имя. Челябинская ГИБДД подтвердила — машина по-прежнему числится за ним. Почему в информационной базе региона нет данных о трех новых владельцев, ответить затруднились.
Все следы в этом запутанном деле привели в промзону на окраине Челябинска. Именно здесь машину показывали покупателям. Даже сохранились фотографии из объявления в интернете, сделанные именно с этого места. Здесь же внедорожник ремонтировали в одном из сервисов.
Автолюбитель, чья фамилия значится первой в дубликате ПТС, на условиях анонимности рассказал, что купил машину в автосервисе по бросовой цене. Якобы автомобилю требовался ремонт двигателя. Слесарь сказал, что это машина его родственницы. «Копия паспорта даже была, все было. Я на основании договора пошел, документы сделал новые, восстановил, получается», — рассказал он.
Теперь Георгию трудно будет доказать, что он на самом деле купил этот автомобиль. По уголовному делу он проходит в статусе свидетеля. Все документы для обращения в суд следователи готовы ему выдать. Машина же пока будет находиться на стоянке в качестве вещдока.