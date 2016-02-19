Тюмень-Тобольск на «электроне»

Билет на электричку до Тобольска стоит 310 рублей. Продается в специальных «пригородных» кассах в левом крыле ж/д вокзала. Прибываю на место назначение ровно в 18:00, быстро приобретаю билет. Внешне он заметно отличается от своего междугороднего аналога и больше похож на обычный товарный чек.
Сегодня среда, а значит, что желающих отправиться в культурную столицу Западной Сибири не очень много — перед табло находятся лишь несколько человек. Их ждет легкое разочарование — пригородный поезд до Тюмени подан на третью платформу, а это значит, что до него придется топать через мост.
Поезд уже на перроне, но двери еще не открыты. Одна из желающих отправиться в Тобольск ходит вдоль шести вагонов и вглядывается в окна, видимо, чтобы выбрать тот, где кресла поудобнее. Следую ее совету и, преодолев юную проводницу, сажусь на сиденье, наклон которого регулируется. В вагоне нет света, за окном уже начинает темнеть. Сделать фотографию, не смущая пассажиров вспышкой, не получается.
Вагон не заполнен и на треть. Преимущественно, люди в возрасте, несколько мужчин явно рабочих специальностей, не успевшие переодеться в повседневную одежду. Еще до отправления поезда девушка, сидящая впереди меня и явно не знающая о существовании наушников, достает ноубтук, ставит его перед собой и начинает смотреть серии «Доктора Хауса». Тем не менее, люди, сидящие неподалеку от нее, словно не замечают этого и не спешат сделать ей замечание. Следующие несколько часов те, чьи уши не вооружены наушниками с музыкой, вынуждены слушать колкости небезызвестного медика.
Как только поезд отправляется в путь, свет в вагоне зажигается, и проводница еще раз проверяет наличие проездных билетов. Если вы не помните, в какой карман положили его, после того, как преодолев первую проверку оказались в вагоне, вас ждет неприятное известие.
Первая остановка — Войновка. В вагоне появляется несколько нетрезвых парней в спортивных костюмах, которые, к счастью пассажиров, быстро усаживаются на свободные места и засыпают. Одна из сидящих неподалёку от меня женщин радостно сообщает по телефону, что «народа совсем мало, вот перед 23 февраля „электрон“ будет битком набит». Еще одна любопытная особенность пригородного поезда «Тюмень-Тобольск» — количество билетов не ограничено. В предпраздничные дни их может быть продано больше, чем существует посадочных мест — кому-то приходится четыре часа ехать стоя.
Спустя полтора часа пути в вагоне появляется громогласная женщина, которая спешит продать подуставшим пассажирам пирожки и воду. Решаюсь приобрести у нее пирожок с капустой за 30 рублей и остаюсь вполне доволен съеденным.
Остальное время в пути проходит в тишине и спокойствии.
За двадцать минут до Тобольска промежуточная остановка в Сузгуне, после которой часть пассажиров начинает неспешно собираться. Особо торопливые спешат пробраться в тамбур, чтобы первыми выскочить из вагона и побежать по направлению к автобусной остановке.
На часах 22:35. Поезд прибывает на вокзал города Тобольска, который находится фактически за чертой города. Женщина, которая намеревалась первой выскочить из вагона, эмоционально сокрушается, что он по прибытию оказывается далеко от здания вокзала. Поезд останавливается — начинается массовый забег на короткую дистанцию. К остановке уже подъехал автобус, который штурмуют пассажиры электрички. Таксисты, которых тут тоже большое количество, агитируют людей воспользоваться их услугами. Короткое путешествие подходит к концу.
Плюсы:
— Относительно быстро (4 часа 10 минут) и недорого (полный билет — 310 рублей)
Минусы:
— Только один рейс в день (в понедельник рейсов нет)
— В билете не указаны места
— Есть шанс оказаться в вагоне с неудобными сидениями или вообще ехать стоя
Виталий Беспалов