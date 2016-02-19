Тюмень-Тобольск на «электроне»

Вагон не заполнен и на треть. Преимущественно, люди в возрасте, несколько мужчин явно рабочих специальностей, не успевшие переодеться в повседневную одежду. Еще до отправления поезда девушка, сидящая впереди меня и явно не знающая о существовании наушников, достает ноубтук, ставит его перед собой и начинает смотреть серии «Доктора Хауса». Тем не менее, люди, сидящие неподалеку от нее, словно не замечают этого и не спешат сделать ей замечание. Следующие несколько часов те, чьи уши не вооружены наушниками с музыкой, вынуждены слушать колкости небезызвестного медика.