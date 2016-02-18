Водители и камеры: противостояние продолжается

У автомобилистов Тюмени регулярно появляются нарекания на работу камер ГИБДД. Водители жалуются на необоснованные претензии полицейских и работу передвижных систем фиксации нарушений без предупреждающих табличек.
15 февраля в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий от тюменки Юлии. Автоледи жаловалась на некорректную работу камеры над автобусной полосой у дома № 143 по улице Республики. «Какой гений додумался поставить ее именно в этом месте?», — написала горожанка.
В своем сообщении девушка пояснила, что с данной камеры регулярно приходят необоснованные штрафы водителям, ищущим место для парковки. «Для того, чтоб запарковаться, необходимо перестроиться на автобусную полосу, но в случае, если мест не оказалось, водитель вынужден проехать мимо. Этих нюансов камера не видит, и инспекторы выносят штраф в размере 1500 рублей», — рассказала она. С августа по декабрь прошлого года система автоматической фиксации правонарушений вынесла в отношении Юлии восемь постановлений за проезд по автобусной полосе.
Мнения в комментариях разделились. Одни пользователи предлагали автору искать парковку из среднего ряда и не видели в данной ситуации проблемы, другие присоединялись к жалобам на неправильную работу камер, критикуя сложившуюся практику. Как рассказала сама Юлия, спорные ситуации на этом участке улицы Республики возникали у очень большого количества водителей. «Не понимать, что из-за этих камер водители часто получают необоснованные штрафы, могут, вероятно, только люди, никогда не сидевшие за рулем», — резюмировала тюменка.
На проблемы, возникающие из-за камер ГИБДД, регулярно жалуются и таксисты. Как следует из правил дорожного движения, пользование полосой «А» для школьных автобусов, велосипедов и такси не запрещено, однако казусы с наложением необоснованных штрафов время от времени возникают. Некоторое время назад таксист по имени Николай сообщил о том, что с центра фиксации автоматических правонарушений за прошлый год ему пришло более пяти «писем счастья». Водитель пояснил, что работает легально, имеет все разрешительные документы, а его автомобиль оснащен в полном соответствии с требованиями закона. В настоящее время все постановления об административном правонарушении отменены как необоснованные, однако на их обжалование было потрачено немало времени и нервов. «Неужели нельзя связать систему фиксации нарушений с базой выданных разрешений на перевозку?», — с негодованием заметил перевозчик.
Как прокомментировали в ГИБДД, в настоящее время штрафы за проезд по выделенной полосе не выносятся только в случае, если на автомобиле установлены желтые госномера. Таксистам, работающим на «гражданских» автомобилях с обычными регистрационными знаками, автоинспекторы предлагают отказаться от использования автобусных полос либо обжаловать вынесенные постановления.
Что касается камеры на улице Республики, полицейские сочли замечания тюменки Юлии несостоятельными. «На данном участке нет фотофиксации. Любое постановление выносится только после просмотра видеозаписи и анализа действий водителя», — пояснили автоинспекторы.
Тем временем автомобилисты Тюмени все чаще прибегают к «народным» методам протеста против камер на дорогах. Недавно автофорум car72.ru опубликовал фотографию с улицы Мельникайте, где водители намеренно останавливались перед устройством «КРИС-П», поднимали капоты и загораживали электронному устройству обзор. Таким образом водители выражали протест против видеофиксации в местах, где нет предупреждающих табличек. Мера противодействия быстро нашла ответ со стороны контролирующих органов — рядом с камерой была выставлена охрана, а само электронное средство теперь размещают так, чтобы загородить объектив было труднее.
Фото: car72.ru