Водители и камеры: противостояние продолжается

На проблемы, возникающие из-за камер ГИБДД, регулярно жалуются и таксисты. Как следует из правил дорожного движения, пользование полосой «А» для школьных автобусов, велосипедов и такси не запрещено, однако казусы с наложением необоснованных штрафов время от времени возникают. Некоторое время назад таксист по имени Николай сообщил о том, что с центра фиксации автоматических правонарушений за прошлый год ему пришло более пяти «писем счастья». Водитель пояснил, что работает легально, имеет все разрешительные документы, а его автомобиль оснащен в полном соответствии с требованиями закона. В настоящее время все постановления об административном правонарушении отменены как необоснованные, однако на их обжалование было потрачено немало времени и нервов. «Неужели нельзя связать систему фиксации нарушений с базой выданных разрешений на перевозку?», — с негодованием заметил перевозчик.