Ул. Республики

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Май
Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ
3 мая, 09:20
Август 2023
На одной из главных улиц Тюмени появился арт-объект — гигантские руки
Местные жители уже проводят ритуалы на удачу рядом со скульптурой.
10 августа 2023, 04:26
Июль 2023
Автомобиль сбил мотоциклиста во время аварийного отключения светофора в Тюмени
Очевидцы в социальной сети Вконтакте сообщили, что минувшей ночью водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем в районе ДК «Строитель».
26 июля 2023, 01:32

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