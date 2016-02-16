«Не хотим учиться, лучше почините крышу!»

«Практика без теории слепа, поэтому на помощь нам приходит академическая наука», — сообщил председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Преподаватели ТюмГАСУ познакомят слушателей курсов с правилами проведения собрания собственников, с нюансами начисления платы за отопление, электричество и газ. Обучение будет проходить на базе ТюмГАСУ. Первое занятие состоится 29 февраля в 18:00 в инженерно-лабораторном корпусе вуза по адресу Луначарского, 2. Курсы продлятся девять месяцев, по итогам обучения слушатели получат соответствующие сертификаты.
Рассказывая о программе, Еремеев признал, что вопросы ЖКХ — одни из наиболее актуальных для тюменцев, а в преддверии выборов эту карту будут все активнее разыгрывать различные политические силы. Напомним, в минувшую субботу тюменцы вышли на митинг с требованием навести порядок в сфере ЖКХ. В акции приняли участие более 100 горожан.
«Я вообще не против митингов, это хорошее дело, их надо проводить. Но это только одна сторона процесса, ведь они не приводят к результату, к принятию конкретных решений, — отметил Дмитрий Еремеев, — однако мне очень понравились прозвучавшие на последнем митинге слова о том, что для того, чтобы отстаивать свои права, необходимо обладать определенным багажом теоретических знаний. Это я назвал бы лейтмотивом нашей сегодняшней встречи».
Замдиректора жилищно-коммунального хозяйства по Тюменской области Алексей Майер сообщил, что проект рассчитан как на рядовых горожан, так и специалистов управляющих компаний. «Нередко они также не разбираются во многих вопросах. Мы хорошо знаем, что оставляет желать лучшего грамотность всех сторон, принимающих участие в предоставлении и потреблении жилищно-коммунальных услуг и специалисты управляющих компаний иногда не в силах дать компетентный ответ. А если бы стороны могли договориться, можно было бы снять большинство поступающих к нам жалоб», — отметил Алексей Майер.
Ректор ТюмГАСУ Александр Набоков сообщил также, что вуз намерен готовить специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства. «На сегодняшний день немногие люди обладают достаточными знаниями для управления многоквартирными домами. Мы не стоим на месте и с 2017 года будем готовить студентов по этому профилю, наши выпускники — будущие управдомы и инженеры управляющих компаний», — отметил Набоков.
Однако после оптимистичных выступлений представителей городской администрации взяли слово пришедшие на презентацию тюменцы. У многих накопились давние коммунальные проблемы, в том числе, и в непростых отношениях с управляющими компаниями. Так, старшая по дому на Военной, 19 Галина Кузнецова заявила, что предлагаемая программа обучения — это совсем не то, что нужно сегодня жильцам здания с протекающей крышей. Людей гораздо больше интересует, доживет ли их дом до капитального ремонта. После презентации вопросы горожан выслушали Дмитрий Еремеев и глава городской жилищной инспекции Лариса Боровицкая.
Завтра, 17 февраля, в офисе группы компаний ООО УК «Жилищный стандарт» с тюменцами встретится прокурор Центрального округа Султан Ксимов. Прием начнется в 17:00 по адресу Комсомольская, 57. Для оптимизации процесса приема прокуратура рекомендует горожанам предварительно изложить доводы обращения в письменной форме. Все поступившие в ходе приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.