«Не хотим учиться, лучше почините крышу!»

Замдиректора жилищно-коммунального хозяйства по Тюменской области Алексей Майер сообщил, что проект рассчитан как на рядовых горожан, так и специалистов управляющих компаний. «Нередко они также не разбираются во многих вопросах. Мы хорошо знаем, что оставляет желать лучшего грамотность всех сторон, принимающих участие в предоставлении и потреблении жилищно-коммунальных услуг и специалисты управляющих компаний иногда не в силах дать компетентный ответ. А если бы стороны могли договориться, можно было бы снять большинство поступающих к нам жалоб», — отметил Алексей Майер.