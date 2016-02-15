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«Песня не знает границ»: прикоснись к вокальному искусству бесплатно

15 февраля 2016, 11:05
Лучших исполнителей эстрадных песен будут выбирать с 28 февраля по 3 марта на конкурсе «Песня не знает границ» на сцене Тюменского театра кукол. Здесь пройдет областной этап конкурса.
Сюжет
Тюмень

Вот уже 14 год талантливая молодежь показывает мастерство исполнения эстрадной песни. Победители конкурса представят Тюменскую область в финале регионального телевизионного конкурса УрФО с 21 по 24 апреля, который в этом году пройдет предположительно в городе Нижний Тагил (идет согласование).

В атмосферу вокального искусства могут окунуться все желающие, вход на концерт на все дни — свободный! Победителей ждут дипломы лауреатов и спецпризы, а зрителей — яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Участие в конкурсе могут принять все желающие от 16 до 30 лет. Для выступления необходимо представить 3 разнохарактерные песни:

— из золотого фонда песенной отечественной классики 30–80 годов;

— гражданско-патриотическую;

— на выбор.

Конкурсные выступления оцениваться будут по 10-бальной системе профессиональными жюри по следующим номинациям:

— солисты;

— вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.

Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Тюменского театра кукол www.tyumenpuppets.ru (кнопка «Фестивали»)

#Новости#Вокал#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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