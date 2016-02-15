«Песня не знает границ»: прикоснись к вокальному искусству бесплатно

Вот уже 14 год талантливая молодежь показывает мастерство исполнения эстрадной песни. Победители конкурса представят Тюменскую область в финале регионального телевизионного конкурса УрФО с 21 по 24 апреля, который в этом году пройдет предположительно в городе Нижний Тагил (идет согласование).