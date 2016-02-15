«Песня не знает границ»: прикоснись к вокальному искусству бесплатно

Вот уже 14 год талантливая молодежь показывает мастерство исполнения эстрадной песни. Победители конкурса представят Тюменскую область в финале регионального телевизионного конкурса УрФО с 21 по 24 апреля, который в этом году пройдет предположительно в городе Нижний Тагил (идет согласование).
В атмосферу вокального искусства могут окунуться все желающие, вход на концерт на все дни — свободный! Победителей ждут дипломы лауреатов и спецпризы, а зрителей — яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Участие в конкурсе могут принять все желающие от 16 до 30 лет. Для выступления необходимо представить 3 разнохарактерные песни:
— из золотого фонда песенной отечественной классики 30–80 годов;
— гражданско-патриотическую;
— на выбор.
Конкурсные выступления оцениваться будут по 10-бальной системе профессиональными жюри по следующим номинациям:
— солисты;
— вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.
Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Тюменского театра кукол www.tyumenpuppets.ru (кнопка «Фестивали»)