Бездомных собак отловят в Ямальском-2, на КПД и в Заречном

Так, с 15 по 19 февраля отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на территориях города Тюмени: улицы Кремлевская, Молодогвардейцев, микророайон Ямальский-2, Московский тракт, Парковая, Новоселов, Амурская, 9 Января, Вербная, Камчатская, Геологоразведчиков, Республики, Энергетиков, Кузнецова, Даудельная, Орловская, Вокзальная, Одесская, Харьковская, Холодильная, Сакко, Циолковского, Маршака, Сосьвинская, Пражская, Березняковский, Мелиораторов, С. Путилова, Голышева, 70 лет Октября, Студенческая, 1 — 6-й км Старого Тобольского тракта, район Антипино, Пышминская, Лопарева, Червишевский тракт, Революции, Мельникайте, Гастелло, Ямская, Л. Толстого, Нагорная, Авторемонтная, Бабарынка, Мельзаводская, пр. Воронинские горки, С. Ильюшина, Щорса, 50 лет ВЛКСМ, Газовиков, Ю.-Р.Г. Эрвье, пр. Солнечный, Большая Заречная, пер. Ракетный, Жуковского, М. Расковой.
О необходимости отлова или подбора безнадзорных, падших домашних животных следует обращаться в организацию по отлову МКУ «ЛесПаркХоз» и управы административных округов города Тюмени (по местонахождению животного).
Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 133/1 (тел. 22-58-58). Здесь бездомная собака пройдет вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретет шанс на дом и нового хозяина. В случае если для животного не найдется новый хозяин, если оно не является повышенно агрессивным и его рост не превышает 70 см в холке, его выпускают на территорию прежнего обитания. Животные, отловленные на территориях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, объектов спорта, организаций культуры, парков, скверов, бульваров, садов, городских лесов, подлежат выпуску в места, удаленные от вышеназванных объектов не менее чем на 500 метров.
Также информируем жителей Тюмени, являющихся владельцами собак, о возможности получения услуги на обеспложивание и чипирование домашних собак за счет средств бюджета города в ветеринарных клиниках ООО «ВетЗооЦентр» (ул. Пермякова, 69, тел. 64-35-22) и ООО «Мадагаскар» (ул. Щербакова, тел.: 60-12-79, 60-69-72). Услуга предоставляется жителям Тюмени, имеющим прописку на территории города.