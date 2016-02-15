Бездомных собак отловят в Ямальском-2, на КПД и в Заречном

Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 133/1 (тел. 22-58-58). Здесь бездомная собака пройдет вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретет шанс на дом и нового хозяина. В случае если для животного не найдется новый хозяин, если оно не является повышенно агрессивным и его рост не превышает 70 см в холке, его выпускают на территорию прежнего обитания. Животные, отловленные на территориях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, объектов спорта, организаций культуры, парков, скверов, бульваров, садов, городских лесов, подлежат выпуску в места, удаленные от вышеназванных объектов не менее чем на 500 метров.