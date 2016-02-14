Какую музыку для секса слушали тюменцы

Чаще всего волну слушают между 21:00 и 23:00, также есть заметный интерес после обеда. После полуночи интерес резко падает. Среднее время прослушивания в рабочие дни на вебе чуть дольше, чем на мобильном: около 30–40 минут против 20 минут соответственно, в выходные — в среднем около 30 минут.