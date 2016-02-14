Какую музыку для секса слушали тюменцы

Такую информацию предоставил NashGorod.ru сервис Яндекс. Радио.
Представляем вам этот топ:
1. Apologize — One Republic
2. Every Breath You Take — Karen Souza
3. Somebody New — Amy Macdonald
4. Fields Of Gold — Sting
5. Dark Paradise — Lana Del Rey
6. Tom’s Diner — Suzanne Vega, DNA
7. Blue Jeans — Lana Del Rey
8. Otherwise — Morcheeba
9. Coming Home — Skylar Grey
10. Everybody — Ingrid Michaelson
Данные собраны за период с ноября 2015 по февраль 2016 года.
Волна «Секс» в числе популярных на сервисе Яндекс. Радио, которое позволяет слушать музыку потоком. Можно выбирать настроение (радостное или агрессивное), занятие (вечеринка, бег), жанр или эпоху.
В течение месяца волну «Секс» слушают около 30 тысяч пользователей Радио, в сумме они прослушивают около 450 тысяч треков. Что интересно, волна «Секс» на мобильном значительно более популярна чем, например, «Романтическое свидание», «Музыка для бега» или настроение «Грусть».
Чаще всего волну слушают между 21:00 и 23:00, также есть заметный интерес после обеда. После полуночи интерес резко падает. Среднее время прослушивания в рабочие дни на вебе чуть дольше, чем на мобильном: около 30–40 минут против 20 минут соответственно, в выходные — в среднем около 30 минут.
Музыкальные композиции для слушателей выбирает рекомендательная технология «Диско». Каждому треку можно поставить оценку «Нравится» или «Не нравится» — это помогает алгоритмам лучше понимать вкус конкретного слушателя.