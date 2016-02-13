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Тюменцы вышли на «коммунальный» митинг

13 февраля 2016, 17:21
В Тюмени на площадь Единства и согласия сегодня, 13 февраля, вышли на митинг тюменцы с требованием навести порядок в сфере ЖКХ. В акции «Модернизация системы ЖКХ в интересах социальной справедливости» приняли участие более 100 горожан.
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Тюмень

В Тюмени на площадь Единства и согласия сегодня, 13 февраля, вышли на митинг тюменцы с требованием навести порядок в сфере ЖКХ. В акции «Модернизация системы ЖКХ в интересах социальной справедливости» приняли участие более 100 горожан.

Выходившие к микрофону делились собственными проблемами, связанными с работой управляющих компаний. Также тюменцы говорили от своем недовольстве ростом тарифов. «Каждый пришел со своим частным случаем. Их всех объединяют общие признаки, касающиеся работы сетевых организаций и управляющих компаний», — отметил представитель общественной организации «Тюменский жилищный комитет» Юрий Рябцев. Стоит отметить, что к акции подключились также представители дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон» и противники ЕГАИС.

Как рассказал Денис Орлов, один из участников митинга, по его мнению, во многом проблемы в сфере ЖКХ сегодня обусловлены, с одной стороны, правовой неграмотностью населения, с другой — падением мотивации к работе у органов местного самоуправления.

Митинг закончился подписанием резолюции в уполномоченные органы — в том числе, прокуратуру и губернатору Тюменской области об отмене ряда нормативных актов. Кроме того, обращение будет направлено в жилищную инспекцию Тюмени и городскую администрацию.

«Порядок регулирования работы управляющих компаний таков, что имеют место нарушения прав жильцов, — рассказал Юрий Рябцев, — будут внесены предложения по внесению поправок в действующее законодательство как на региональном уровне, так и на федеральном».

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