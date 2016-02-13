Попытка № 10: в Ялуторовске вновь будут печь гигантский блин

Напомним, что это будет уже десятая попытка не только испечь, но и успешно перевернуть блин-великан. Для его изготовления используют четыре десятилитровых ведра теста, трехметровую сковороду и палку с четырьмя лопатами. В этом году, кстати, заказана новая сковорода с более низкими бортиками. Возможно, именно это поможет самым известным в регионе блинопекам реализовать давнюю задумку.
Наблюдение за блинопеками-рекордсменами — не единственное, чем можно будет заняться в Ялуторовске в последний день масленичной недели, 13 марта. Сразу несколько площадок будут работать на Сретенской площади. Здесь пройдут веселые состязания, молодецкие забавы, ярмарка и многое другое.
«Каждая из организованных тематических площадок будет развлекать гостей по-своему. Откроется праздник на площади в 12.00 концертной программой на главной сцене. По традиции, самых смелых пригласят на „Масленичный столб“ за ценными призами и подарками от спонсоров праздника. С 13.30 на главной сцене начнут выбирать лучший масленичный костюм. В 14.00 гости праздника станут свидетелями выпечки трехметрового блина-великана и смогут его попробовать. Также желающие смогут принять участие в аттракционе „Блин на счастье“ и испечь свой счастливый блинчик. Кульминацией праздника станет сожжение трехметрового чучела Масленицы в 15.00», — сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Добавим, что на протяжении всей масленичной недели — с 7 по 12 марта — в туристическом комплексе «Ялуторовский острог» будет проходить интерактивная программа «Масленичный разгуляй». Взрослых и детей ждут народные игры и забавы, викторины и тематические мастер-классы, вкусные блины и «острожный» чай. Участникам расскажут о традициях празднования Масленицы, познакомят с особенностями каждого из дней масленичной недели.
Отметим, что празднование Масленицы в Ялуторовске — одно из самых интересных и ожидаемых событий в регионе в этом году.