Попытка № 10: в Ялуторовске вновь будут печь гигантский блин

Напомним, что это будет уже десятая попытка не только испечь, но и успешно перевернуть блин-великан. Для его изготовления используют четыре десятилитровых ведра теста, трехметровую сковороду и палку с четырьмя лопатами. В этом году, кстати, заказана новая сковорода с более низкими бортиками. Возможно, именно это поможет самым известным в регионе блинопекам реализовать давнюю задумку.