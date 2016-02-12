«Потеряшки» планируют собрать 180 тысяч на развитие Центра помощи животным

Необходимое здание было выделено «Потеряшкам» в мае 2013 года. «С этого времени мы проделали много работы для начала работы Центра. В том же году мы заменили разбитые стеклопакеты во всем здании, сделали проект на временную схему электрообеспечения внутри здания для проведения ремонта и разводку проводов в соответствии с этой схемой», — пишут волонтеры на странице проекта.