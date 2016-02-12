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«Потеряшки» планируют собрать 180 тысяч на развитие Центра помощи животным

12 февраля 2016, 11:33
Тюменский благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» объявил о запуске проекта на крупнейшем в России краудфандинговой площадке Planeta.ru. С помощью неравнодушных граждан организаторы планируют собрать средства на развитие Центра помощи животным в Тюмени.

Необходимое здание было выделено «Потеряшкам» в мае 2013 года. «С этого времени мы проделали много работы для начала работы Центра. В том же году мы заменили разбитые стеклопакеты во всем здании, сделали проект на временную схему электрообеспечения внутри здания для проведения ремонта и разводку проводов в соответствии с этой схемой», — пишут волонтеры на странице проекта.

Также они подписали договор на аренду земли, на которой находится здание; заключили договор на подключение к электроэнергии и подготовили проект на опоры для подведения электричества к зданию; построили первые вольеры для выгула собак на территории Центра; получили технические условия на отопление.

Сумма в размере 180 тысяч рублей, которую рассчитывают привлечь волонтеры при помощи интернет-пользователей, необходимы, чтобы закончить первую очередь строительства уличных вольеров для собак. В настоящее время проект уже готов, есть фирма-подрядчик, готовая взяться за строительство. Большая часть денег по смете — 162,2 тысячи — пойдет непосредственно на строительство. Оставшиеся средства волонтеры потратят на изготовление благодарностей для тех, кто поддержал проект.

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