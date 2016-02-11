Продуктовая сеть во Владивостоке предложила еду в кредит

«Накрыть стол для праздника и расплатиться потом? Продуктовая карта Скатерть-самобранка», — гласит рекламный баннер на сайте дальневосточной сети супермаркетов «ВЛ-Март».
Микрозаймы для покупки продуктов, напитков и алкоголя в сети из пяти магазинов «ВЛ-Март», ориентированных на средний класс, выдает родственная ей финансовая компания «ВЛ-Финанс».
Чтобы купить в долг еду и напитки, покупатели «ВЛ-Марта» оформляют в кредит карту Скатерть-самобранка на сумму до 10.000 рублей сроком до трех месяцев по ставке 3–5 процентов в месяц.
«Это хорошее предложение, например, для студентов, которые хотят отметить сдачу экзамена, или для тех, кто решил организовать праздничный стол. А для нас это — поддержка трафика», — рассказала «Рейтер» по телефону начальник отдела маркетинга «ВЛ-Март» Евгения Еремич.
Россияне, привыкшие в тучные двухтысячные покупать в кредит машины, холодильники и телевизоры, в прошлом году охладили свой покупательский пыл из-за снижения реальных доходов почти на 10 процентов, что привело к такому же падению оборотов ритейла. В Приморье ситуация осложнилась ростом задолженности по зарплате в полтора раза в последние месяцы, передали местные СМИ.
По словам Еремич, акция неслучайно появилась в сложное для россиян время — предложение купить в кредит продукты питания, напитки и алкоголь актуально на фоне урезания зарплат и роста цен.
Чаще всего за кредитные деньги покупают виски, коньяк и деликатесы, сказала корреспонденту «Рейтер» продавец супермаркета «ВЛ-Март» на Океанском проспекте Владивостока. Другая добавила, что пик продаж в кредит пришелся на предновогодние дни, а сейчас на заемные деньги покупают довольно редко.
Еремич поясняет, что идея кредитов на покупку продуктов питания и алкогольных напитков возникла в привязке к праздникам, акция рассчитана на срок с 15 декабря до 30 марта, но в случае успеха будет продлена.
«Пока у меня есть данные только за декабрь. За первые 15 дней акции карты оформили около 80 человек на сумму примерно 300.000 рублей», — говорит Еремич.
«Мы бы таким сто процентов в своих магазинах не стали заниматься», — комментирует гендиректор московской сети «Азбука Вкуса» Владимир Садовин.
«Не думаю, что в Москве это могло бы работать. И не верю, что это поможет трафику. Если человек берет в долг, чтобы купить продукты, это значит, всё очень плохо», — считает Садовин.