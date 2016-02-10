Полиции пришлось попотеть, чтобы выйти на промышлявшего в храмах вора

В начале февраля в храмах Тюмени произошло несколько краж. Добычей неизвестного стали вещи прихожан и священнослужителей — документы, ключи, деньги, мобильные телефоны и банковские карты. В одном из случаев были похищены 50 тысяч рублей, принадлежащие церкви. Раскрытие данных преступлений взял на личный контроль начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов.
«Сотрудники Управления уголовного розыска областного полицейского главка в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц обнаружили похищенную сумку с документами одного из потерпевших. По словам работников, ее оставил один из постояльцев, местный таксист. После опроса водителя выяснилось, что номер в отеле он за вознаграждение оформил на свое имя для пассажира, которого он подвез в вечернее время. Распутывая криминальный клубок, сыщики вышли на подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области
Установлено, что 54-летний мужчина в конце января освободился из мест лишения свободы и направился в Тюмень, где решил поживиться. Похищенными деньгами и имуществом он распоряжался по своему усмотрению. На данный момент установлена его возможная причастность к трем преступлениям. По фактам краж возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.