Полиции пришлось попотеть, чтобы выйти на промышлявшего в храмах вора

«Сотрудники Управления уголовного розыска областного полицейского главка в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц обнаружили похищенную сумку с документами одного из потерпевших. По словам работников, ее оставил один из постояльцев, местный таксист. После опроса водителя выяснилось, что номер в отеле он за вознаграждение оформил на свое имя для пассажира, которого он подвез в вечернее время. Распутывая криминальный клубок, сыщики вышли на подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области