От подъезда утащили новенькую морозилку

«Как оказалось, потерпевшие заносили в квартиру вещи, среди которых была и купленная морозильная камера. Часть вещей они занесли, а камеру оставили у подъезда. В этот момент мимо проходили два гражданина, у них возник злой умысел похитить чужое имущество. Похищенное подозреваемые принесли домой, но их заметил бдительный сосед», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.