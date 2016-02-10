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От подъезда утащили новенькую морозилку

10 февраля 2016, 10:15
Двое тюменцев, увидев у подъезда морозильную камеру, украли ее и унесли домой. Воров задержали сотрудники полиции.
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Тюмень

Накануне в отдел полиции № 3 поступило сообщение о краже. Потерпевшие рассказали, что у них похитили морозильную камеру, которую они приобрели в тот же день. Прибывшие на место полицейские установили свидетелей правонарушения, составили ориентировки. Чуть позже наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемых.

«Как оказалось, потерпевшие заносили в квартиру вещи, среди которых была и купленная морозильная камера. Часть вещей они занесли, а камеру оставили у подъезда. В этот момент мимо проходили два гражданина, у них возник злой умысел похитить чужое имущество. Похищенное подозреваемые принесли домой, но их заметил бдительный сосед», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

#Новости#Кражи#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Происшествия
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