От подъезда утащили новенькую морозилку

Накануне в отдел полиции № 3 поступило сообщение о краже. Потерпевшие рассказали, что у них похитили морозильную камеру, которую они приобрели в тот же день. Прибывшие на место полицейские установили свидетелей правонарушения, составили ориентировки. Чуть позже наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемых.
«Как оказалось, потерпевшие заносили в квартиру вещи, среди которых была и купленная морозильная камера. Часть вещей они занесли, а камеру оставили у подъезда. В этот момент мимо проходили два гражданина, у них возник злой умысел похитить чужое имущество. Похищенное подозреваемые принесли домой, но их заметил бдительный сосед», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.