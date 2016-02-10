Моноспектакль яркого чтеца и артиста — в Тюменской филармонии

Творчество Авангарда Леонтьева многогранно — он великолепный актер, талантливый режиссер, яркий чтец, востребованный преподаватель.
С детства он мечтал об актерской карьере и с удовольствием ходил в школьный драмкружок, затем в студию художественного слова при «Дворце пионеров». В старших классах сам организовал театральную студию, в которой занимался с одноклассниками.
В 1968 году Авангард Леонтьев окончил школу-студию МХАТ (курс П. Массальского) и был приглашен в труппу театра «Современник». Работал с режиссерами Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Валерием Фокиным, Георгием Товстоноговым, Романом Виктюком и другими. В театре он играл в спектаклях «На дне», «Вечно живые», «Балалайкин и К», «Двенадцатая ночь», «А поутру они проснулись», «Ревизор», «Квартира Коломбины», «Вишневый сад», «Карамазовы и ад», «Пигмалион».
Авангард Леонтьев много снимался в кино у режиссеров Н. Михалкова в фильмах «Утомлённые солнцем», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»; М. Швейцера («Смешные люди», «Маленькие трагедии»); С. Газарова («Ревизор», «Пятый угол»); Н. Досталя «Гражданин начальник»); В. Фокина («Домби и сын», «Нумер в гостинице города NN»), П. Чухрая («Русская игра») и других кинолентах.
Леонтьева-чтеца отличает серьезный и вдумчивый подход к выбору литературного материала, умение увлечь слушателя в мир характеров и образов своих героев, заставить увидеть картины рассказываемого и донести до каждого зрителя чувства и мысли авторов.
В программе вечера:
«Собранье острых слов» (русская ироническая поэма)
М. Лермонтов «Тамбовская казначейша»
А.Толстой «Сон Попова»
Д.Самойлов «Струфиан»
Стоимость билетов: 500 — 1000 рублей.
Служба информации и бронирования: 68-77-77. Сайт филармонии: http://tgf.kto72.ru