Депутаты считают, что в Тюмени есть лишний департамент

На заседании комиссии по экономической политике и ЖКХ городской думы Александр Мышкин сообщил, в частности, что объем отгруженных товаров собственного производства в Тюмени вырос за прошедший год больше, чем на 20 процентов. Эта цифра удивила главу комиссии Юрия Баранчука: «Это огромный объем, но размер зарплаты по отношению к 2014 году составил 91 процент. При этом объем покупок на душу населения вырос. Как это возможно, что получать люди стали меньше, а покупать больше? Сейчас останавливаются предприятия и встают стройки. Я сам работаю в промышленности и не наблюдаю роста. А вы тут пускаете пыль в глаза».
Александр Мышкин пояснил, что озвученные им цифры — из данных Росстата, а в расшифровке более 60 процентов произведенного товара это продукция Антипинского НПЗ. «По статистике все замечательно, но радоваться-то нечему, растет число безработных, ситуация в целом ухудшается. Это хорошо, конечно, что одно предприятие стало производить больше, но город не живет одним только Антипинским заводом», — заметил Баранчук.
Депутат Игорь Ракша напомнил комиссии об одном из пунктов послания губернатора: «Владимир Якушев говорил о том, что зарплата чиновника должна зависеть от его эффективности. Так вот, а в вашем департаменте считают свою работу эффективной? Давайте, будем следовать предложению губернатора и начнем с департамента стратегического развития». А представитель КПРФ Динар Абукин заметил: «Если бы я своим избирателям такую статистику стал рассказывать, то даже не знаю, что бы они со мной сделали».