Депутаты считают, что в Тюмени есть лишний департамент

На заседании комиссии по экономической политике и ЖКХ городской думы Александр Мышкин сообщил, в частности, что объем отгруженных товаров собственного производства в Тюмени вырос за прошедший год больше, чем на 20 процентов. Эта цифра удивила главу комиссии Юрия Баранчука: «Это огромный объем, но размер зарплаты по отношению к 2014 году составил 91 процент. При этом объем покупок на душу населения вырос. Как это возможно, что получать люди стали меньше, а покупать больше? Сейчас останавливаются предприятия и встают стройки. Я сам работаю в промышленности и не наблюдаю роста. А вы тут пускаете пыль в глаза».