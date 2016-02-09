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Владимир Якушев: Дымовой сигнализатор спас жизни двоих детей

9 февраля 2016, 09:29
Правительство Тюменской области поддержало идею уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова об установке в домах дымовых сигнализаторов. По словам главы региона Владимира Якушева, один такой прибор совсем недавно уже спас жизни двоих детей.
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Дети

«Уже на днях этот прибор сработал. Пятилетняя девочка, оставшаяся вместе с младшим братом дома, услышав сигнал и заметив возгорание, выбежала на улицу до приезда пожарных. Две жизни этот прибор уже спас», — отметил губернатор в разговоре с детским омбудсменом.

Напомним, об установке дымовых сигнализаторов, особенно в ветхих и аварийных домах, а также в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми, Павел Астахов рассказал накануне, находясь в рабочей поездке по региону. Такой прибор дешев, прост в эксплуатации и самое главное способен вовремя предупредить об опасности. «Недавняя трагедия в Тобольске, когда пятеро детей в гараже задохнулись газом… Если бы там стоял такой анализатор, который стоит 280 рублей, и он предупредил бы звуком об опасности невидимого и неслышимого угарного газа, возможно, кто-то из ребят проснулся и все могли спастись», — приводит слова Астахова пресс-служба губернатора Тюменской области.

Владимир Якушев в свою очередь отметил, что к идее уже подключился бизнес, приборы уже закупаются и устанавливаются.

#Новости#Омбудсмен#Павел Астахов#Дети#Пожары#Губернатор#Алексей#Общество
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