Владимир Якушев: Дымовой сигнализатор спас жизни двоих детей

Напомним, об установке дымовых сигнализаторов, особенно в ветхих и аварийных домах, а также в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми, Павел Астахов рассказал накануне, находясь в рабочей поездке по региону. Такой прибор дешев, прост в эксплуатации и самое главное способен вовремя предупредить об опасности. «Недавняя трагедия в Тобольске, когда пятеро детей в гараже задохнулись газом… Если бы там стоял такой анализатор, который стоит 280 рублей, и он предупредил бы звуком об опасности невидимого и неслышимого угарного газа, возможно, кто-то из ребят проснулся и все могли спастись», — приводит слова Астахова пресс-служба губернатора Тюменской области.