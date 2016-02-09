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Тюменцев научат делать подарки из макарон и чековые книжки

9 февраля 2016, 17:51
Своими руками сделать подарки, сувениры и игрушки вы сможете на серии мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
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Тюмень

Обучать будут во «Дворце творчества и спорта «Пионер». Участвовать могут и дети, и взрослые, а в идеале — целые семьи, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».

Всем желающим будет предоставлена возможность своими руками создать 3D-открытки — занятия пройдут 13 и 21 февраля, 7 марта, чековую книжку желаний — 13 февраля, подарки из макарон — 21 февраля, украшения из фоамирана (пластичной замши) — 7 марта.

Педагоги отделения социально-педагогической работы и волонтёрства, а также привлечённые специалисты помогут участникам освоить широкий спектр прикладных техник по созданию изделий ручной работы.

Место проведения: «Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).

Для участия в проекте необходима предварительная запись по телефону: 68-93-96 или в группе vk.com/mkpioner (необходимо указать фамилию, имя и название мастер-класса).

#Новости#Hand made#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Культура
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