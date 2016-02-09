Тюменцев научат делать подарки из макарон и чековые книжки

Обучать будут во «Дворце творчества и спорта «Пионер». Участвовать могут и дети, и взрослые, а в идеале — целые семьи, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».
Всем желающим будет предоставлена возможность своими руками создать 3D-открытки — занятия пройдут 13 и 21 февраля, 7 марта, чековую книжку желаний — 13 февраля, подарки из макарон — 21 февраля, украшения из фоамирана (пластичной замши) — 7 марта.
Педагоги отделения социально-педагогической работы и волонтёрства, а также привлечённые специалисты помогут участникам освоить широкий спектр прикладных техник по созданию изделий ручной работы.
Место проведения: «Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).
Для участия в проекте необходима предварительная запись по телефону: 68-93-96 или в группе vk.com/mkpioner (необходимо указать фамилию, имя и название мастер-класса).