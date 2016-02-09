Террористы ИГИЛ ездили на машине с тюменскими номерами

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Как сообщает пресс-служба ФСБ России, 7 февраля в городе Екатеринбурге задержаны 7 членов бандгруппы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, входящих в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». По данным правоохранительных органов, задержанные готовились совершить серию террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Руководство группой осуществлял член указанной террористической группировки, прибывший с территории Турции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), ст. 222 («Незаконный оборот оружия») и ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению их преступных связей.