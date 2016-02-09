Террористы ИГИЛ ездили на машине с тюменскими номерами

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, 7 февраля в городе Екатеринбурге задержаны 7 членов бандгруппы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, входящих в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». По данным правоохранительных органов, задержанные готовились совершить серию террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Руководство группой осуществлял член указанной террористической группировки, прибывший с территории Турции.