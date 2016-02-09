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Роспотребнадзор предупредил тюменцев: окна можно ждать три года

9 февраля 2016, 16:33
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступают обращения граждан, заключивших договор с ООО «Сибирь», оказывающим услуги по установке изделий из ПВХ (оконных блоков), дверей, шкафов-купе, натяжных потолков и т.п. с использованием заемных средств в ООО «СтройЭнеро».

Несмотря на проводимую в 4 квартале 2015 году системную работу по информированию и консультированию потребителей о возможных последствиях заключения договоров с указанными фирмами, актуально вновь обратить внимание потребителей на «подводные камни» в деятельности указанных юридических лиц, считают в ведомстве.

«Сотрудники компании выезжают на дом к потребителям, настойчиво предлагают подписать договор оказания услуг и договор займа, независимо от того есть у потребителя наличные денежные средства либо нет. При этом заемные денежные средства предоставляет ООО „СтройЭнеро“, а сумма займа на руки потребителю не выдается, а перечисляется в ООО „Сибирь“, — рассказывают в Роспотребнадзоре. — Потребителю устно сотрудник компании озвучивает, что срок выполнения заказа около двух недель. По факту, срок выполнения работ по договору длится несколько месяцев (согласно условиям договора и Правилам оказания услуг — от четырех месяцев до трех лет)».

Горожанам рекомендуется внимательно изучать подписываемые документы.

#Новости#Пластиковые окна#Роспотребнадзор#Договоры#Женя#Общество
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