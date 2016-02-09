Роспотребнадзор предупредил тюменцев: окна можно ждать три года

«Сотрудники компании выезжают на дом к потребителям, настойчиво предлагают подписать договор оказания услуг и договор займа, независимо от того есть у потребителя наличные денежные средства либо нет. При этом заемные денежные средства предоставляет ООО „СтройЭнеро“, а сумма займа на руки потребителю не выдается, а перечисляется в ООО „Сибирь“, — рассказывают в Роспотребнадзоре. — Потребителю устно сотрудник компании озвучивает, что срок выполнения заказа около двух недель. По факту, срок выполнения работ по договору длится несколько месяцев (согласно условиям договора и Правилам оказания услуг — от четырех месяцев до трех лет)».