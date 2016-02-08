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Выиграй билеты на премьеру «Чемпионов: Быстрее. Выше. Сильнее»

8 февраля 2016, 13:14
В кинотеатре «Киномакс» 10 февраля состоится специальный показ фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». У посетителей нашего сайта есть возможность попасть на развлекательное мероприятие бесплатно.
Сюжет
Тюмень

На протяжении 100 минут нам рассказывают истории трех российских чемпионов — Александра Карелина, Светланы Хоркиной и Александра Попова. На счету этих легендарных спортсменов в сумме 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать «Мы победили!».

Мероприятие начнется в 18:30 программой от ведущих радиостанции «Спорт ФМ» и показательными выступлениями по спортивной гимнастике и греко-римской борьбе. Начало показа фильма — в 20 часов.

Конкурс

Чтобы получить шанс выиграть билет, вам нужно правильно ответить на пару вопросов.

1. Кто из главных героев-спортсменов бывал в Тюмени?

2. Какие из спортсменов должны были быть героями фильма по первоначальному замыслу?

Мы ждем ответов на электронную почту [email protected], в заголовке укажите «Чемпионы». Не забудьте написать свои имя и фамилию, телефон и ник на сайте. Ответы принимаются до 9 утра 9 февраля, победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов.

#Новости#Кино#Конкурсы#Тюмень#Киномакс#Премьера#Ирина#Культура
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