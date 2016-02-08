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Тюменские гиревики добыли четыре «золота» в Барнауле

8 февраля 2016, 18:04
В Барнауле завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек от 14 до 18 лет. Тюменские гиревики сумели завоевать несколько призовых наград, включая три личных золота в старшей группе и одно в младшей, сообщает АСН «Тюменская арена».

Всего старты собрали более пятисот атлетов из 45 регионов страны. В младшей группе в составе тюменской дружины золото завоевала Наталья Лисовец из Абатского района. Она праздновала успех в рывке в весе до 48 кг. Её ровесники и товарищи по команде заработали ещё пять наград. Три из них на счету заводоуковцев. Серебро в толчке по длинному циклу получил Александр Бахарев. Третьими в своих категориях стали Андрей Кузнецов и Андрей Купцов. Также бронзу заработали абатский атлет Вячеслав Антонов и Максим Андреев из Голышманово. При этом тюменские юноши сумели показать серебряный результат в эстафете в толчке по длинному циклу.

В старшей группе их земляки добились ещё большего успеха. Тюменцы заслужили три личных золота. В рывке победила представительница областного центра Марина Говорина (вес до 58 кг). Отличились и заводоуковские гиревики: в толчке по длинному циклу равных себе не знал Александр Исаев (до 78 кг), а в двоеборье — Анатолий Никонов (до 73 кг). Серебро выиграла Виктория Гетманова из Викуловского района. Иван Антонов из Абатского (свыше 85 кг) преуспел в двух видах программы. Он стал вторым в длинном цикле и третьим — в двоеборье. В этой возрастной группе тюменская сборная одержала победу в эстафете. А в общем зачёте соревнований в старшей категории ей удалось занять второе место. Тюменских спортсменов опередили омские гиревики. А третьими оказались хозяева из Алтайского края.

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