Тюменские гиревики добыли четыре «золота» в Барнауле

В старшей группе их земляки добились ещё большего успеха. Тюменцы заслужили три личных золота. В рывке победила представительница областного центра Марина Говорина (вес до 58 кг). Отличились и заводоуковские гиревики: в толчке по длинному циклу равных себе не знал Александр Исаев (до 78 кг), а в двоеборье — Анатолий Никонов (до 73 кг). Серебро выиграла Виктория Гетманова из Викуловского района. Иван Антонов из Абатского (свыше 85 кг) преуспел в двух видах программы. Он стал вторым в длинном цикле и третьим — в двоеборье. В этой возрастной группе тюменская сборная одержала победу в эстафете. А в общем зачёте соревнований в старшей категории ей удалось занять второе место. Тюменских спортсменов опередили омские гиревики. А третьими оказались хозяева из Алтайского края.