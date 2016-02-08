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Медсправка при замене водительских прав больше не нужна

8 февраля 2016, 14:14
Водителям Тюмени больше не нужна медицинская справка при обращении в органы ГИБДД для замены водительского удостоверения в связи с его утратой, хищением, повреждением или изменением персональных данных.

Изменения в постановление Правительства России, регулирующее порядок выдачи документов на право управления транспортом, были опубликованы на официальном сайте сегодня, 8 февраля.

Теперь медицинская справка об отсутствии противопоказаний необходима только в случаях, если водитель получает удостоверение впервые, или срок действия старого документа истек. Также требование о медицинском освидетельствовании сохраняется для водителей, лишенных права управления за совершенные преступления или административные проступки.

Водителям, утерявшим или повредившим свои документы, а также изменившим фамилию, тратить время и деньги на прохождение медкомиссии больше не нужно. Изменения в законодательстве также освободили от необходимости ходить по врачам тех автомобилистов, которые нуждаются в получении международного водительского удостоверения.

В городе Тюмени государственная услуга по замене водительских прав предоставляется в межрайонном экзаменационном отделе (улица 50 лет Октября, 63/1), а также в многофункциональных центрах государственных услуг.

#Новости#Водительские права#Водители#Транспорт#Евгений#Общество
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