Медсправка при замене водительских прав больше не нужна

Водителям, утерявшим или повредившим свои документы, а также изменившим фамилию, тратить время и деньги на прохождение медкомиссии больше не нужно. Изменения в законодательстве также освободили от необходимости ходить по врачам тех автомобилистов, которые нуждаются в получении международного водительского удостоверения.