Медсправка при замене водительских прав больше не нужна

Изменения в постановление Правительства России, регулирующее порядок выдачи документов на право управления транспортом, были опубликованы на официальном сайте сегодня, 8 февраля.
Теперь медицинская справка об отсутствии противопоказаний необходима только в случаях, если водитель получает удостоверение впервые, или срок действия старого документа истек. Также требование о медицинском освидетельствовании сохраняется для водителей, лишенных права управления за совершенные преступления или административные проступки.
Водителям, утерявшим или повредившим свои документы, а также изменившим фамилию, тратить время и деньги на прохождение медкомиссии больше не нужно. Изменения в законодательстве также освободили от необходимости ходить по врачам тех автомобилистов, которые нуждаются в получении международного водительского удостоверения.
В городе Тюмени государственная услуга по замене водительских прав предоставляется в межрайонном экзаменационном отделе (улица 50 лет Октября, 63/1), а также в многофункциональных центрах государственных услуг.