Тюменцев ждут в музеях вечером и ночью

«Ночь искусств — 2015» — это 7 часов «живого» искусства, включающего 24 экспозиции, 10 мастер-классов, 9 экскурсий, 4 литературно-музыкальных гостиных, 3 творческие встречи, 2 лотереи и многое другое, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
3 ноября с 18:00 до 01:00 музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает познакомиться с подлинными произведениями искусства и летописью исторических событий первого города за Уралом в чарующей атмосфере старинных залов музея-усадьбы Колокольниковых, музея «Дом Машарова», музея «Городская Дума», Музея изобразительных искусств и Галереи прикладного творчества и ремесел.
Ваше внимание захватят всевозможные виды искусства:
— Изобразительное искусство — экспозиции «Арт-коллекция. Шедевры русской живописи XVIII — начала XX веков», «Святые хранители земли русской», «Портрет Великой Княгини Марии Федоровны» и др. Вас ждут беседа с тюменским художником Фоминой и дизайнером Гололобовой о романтизме в искусстве; мастер-классы по реставрации старинной иконы;
— Швейное искусство — театрализованные экскурсии «…Прекрасные дамы о веяниях моды в сибирской глубинке …», «Мода из комода…»;
— Декоративно-прикладное искусство — выставки «Поэзия стекла», «Вот какая барыня, вот какой конёк», «Тюменский ковер. Традиции и современность»;
— Архитектура и фотоискусство выставки «Старый фотограф», «Тени старого города», «История дома ХIХ-ХХ вв.», «Торговый дом И. П. Колокольникова. Наследники»;
— Музыка и литература — классическая музыка в исполнении трио «Примавера»; творческая встреча с известным тюменским композитором В. П. Серебрянниковым; музыкальная гостиная «Ностальгия» (популярные песни 30-50-х годов ХХ века); романтический век в мелодиях современных исполнителей; литературно-музыкальные гостиные «Земля, где родился и рос…», посвященная творческому пути Ю.Гуляева, выставки «Поэт печали и любви», «Слово о полку Игореве»;
Новый взгляд на Тюмень представит мистическая экскурсия на двухэтажном автобусе «Иная Тюмень или город ИКС…». На автобусные экскурсии обязательно предварительное бронирование по телефону 453–590.
В Галерее традиционных промыслов и ремесел с 18 до 1 ночи будут проходить мастер-классы: «Тюменская домовая роспись», «Традиционная народная кукла «Травница», «Художественная резьба по кости», по ковроткачеству. Стоимость — 100 рублей. Посещение выставки «Тюменский ковер. Традиции и современность» — бесплатное.
В детской научной библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) «Ночь искусств» будет проходить днем. В 11 начнется мастер-класс по созданию мультфильма от студии детской анимации «МультУлитка». В 14 часов стартует литературный час «Незнайка собирает друзей», пройдет мастер-класс по созданию героев произведения Носова.