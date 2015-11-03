Тюменцев ждут в музеях вечером и ночью

3 ноября с 18:00 до 01:00 музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает познакомиться с подлинными произведениями искусства и летописью исторических событий первого города за Уралом в чарующей атмосфере старинных залов музея-усадьбы Колокольниковых, музея «Дом Машарова», музея «Городская Дума», Музея изобразительных искусств и Галереи прикладного творчества и ремесел.