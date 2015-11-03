Театр танца «Проспект» покажет «Отражения»

Театр танца «Проспект» 27 ноября представит спектакль «Отражения» в рамках проекта «Экспериментальная сцена». В сезоне 2015–2016 у тюменских молодежных театров есть возможность выступать на сценах Тюменского драмтеатра.
«Отражения» — пластическая драма, в которой встретились герои сказок Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» и «Девочка со спичками». Для автора все придуманные им персонажи — часть одного мира, одной большой истории. Герои спектакля по-разному ищут тепла, пока не оказываются один на один со своим отражением.
Режиссеры спектакля — Юлия Овчарова, Оксана Бакланова.
Театр танца «Проспект» дышит и живет танцем с октября 2011 года. Он стремится обрести свой собственный язык, ищет новые художественные средств выражения. В театре танцуют молодые исполнители, которые объединились с целью самосовершенствования и развития различных движенческих техник.
«Проспект» неоднократно участвовал в различных проектах, принимал участие в театральных фестивалях и фестивалях современного танца. В репертуаре театра пластические спектакли, хореографические и пластические миниатюры.
Спектакль «Отражения» пройдет 27 ноября в Тюменском драматическом театре, «Малая сцена», начало спектакля в 20:00. Билеты на сайте www.mimicriya.ru, а также на сайте и в кассе Тюменского драматического театра http://tdt.kto72.ru/events/buy/358. Стоимость билета — 200 рублей.