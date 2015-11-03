Театр танца «Проспект» покажет «Отражения»

«Отражения» — пластическая драма, в которой встретились герои сказок Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» и «Девочка со спичками». Для автора все придуманные им персонажи — часть одного мира, одной большой истории. Герои спектакля по-разному ищут тепла, пока не оказываются один на один со своим отражением.