Для дольщиков могут ввести обязательное страхование

Между тем, в Тюмени сейчас зарегистрировано 455 дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок, говорят в Главном управлении строительства Тюменской области. Это данные по области, но те пять проблемных объектов, которые здесь зарегистрированы, находятся в областном центре — это два дома компании ПСК «Континент» (Ленина-Кирова и Герцена-Камышинская) и 3 дома компании «Тюменский строитель».