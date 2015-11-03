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Для дольщиков могут ввести обязательное страхование

3 ноября 2015, 09:46
Минстрой предлагает ввести обязательное страхование каждого участника долевого строительства, сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на конференции MREF. Это обезопасит дольщиков в будущем, ведь сейчас в Тюмени почти 500 граждан, купивших квартиры в проблемных строительных объектах.

Возможность обязательного страхования дольщиков будет предусмотрена на третьем этапе корректировки закона о долевом строительстве (214-ФЗ). Мень, однако, отметил, что речь идет об отдаленной перспективе — 2018–2020 годах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». «Это будет как с автомобилистами», — уточнил руководитель Минстроя.

Между тем, в Тюмени сейчас зарегистрировано 455 дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок, говорят в Главном управлении строительства Тюменской области. Это данные по области, но те пять проблемных объектов, которые здесь зарегистрированы, находятся в областном центре — это два дома компании ПСК «Континент» (Ленина-Кирова и Герцена-Камышинская) и 3 дома компании «Тюменский строитель».

На сегодняшний день в Тюменской области возводят 299 домов, что составляет более 3 млн квадратных метров жилья. 180 многоэтажек реализуются по договорам долевого участия. Советы о том, как выбрать новостройку в Тюмени, читайте в материале «Как купить квартиру в новостройке и не остаться без жилья и денег».

#Новости#Страхование#Дольщики#Тюменская область#Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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