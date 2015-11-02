Рабочая неделя на день короче: в среду — выходной

Напомним, что праздник был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако для многих россиян новый праздник остается непонятным и искусственным. Начиная с 2005 года, жители страны признаются, что не отмечают День народного единства, а лишь радуются лишнему выходному дню. Кроме того, опросы показывают, что большинство россиян не могут указать даже правильного названия нового праздника.