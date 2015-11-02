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Рабочая неделя на день короче: в среду — выходной

2 ноября 2015, 10:32
Рабочая неделя для большинства россиян будет короче на один день. В среду, 4 ноября, отмечается День народного единства. Далеко не всем тюменцам понятны смысл и название праздника, но внеплановому выходному, как показывают ежегодные опросы, горожане рады.
Сюжет
Тюмень

При этом рабочий день во вторник, 3 ноября, в большинстве организаций города будет сокращен на час.

Напомним, что праздник был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако для многих россиян новый праздник остается непонятным и искусственным. Начиная с 2005 года, жители страны признаются, что не отмечают День народного единства, а лишь радуются лишнему выходному дню. Кроме того, опросы показывают, что большинство россиян не могут указать даже правильного названия нового праздника.

Как бы то ни было, праздник в календаре существует, и в Тюмени, как и в других городах страны, к нему приурочены митинги и шествия, торжественные мероприятия и концерты. В частности, в среду горожан ждут на концерте, посвященном Дню народного единства и открытию после реконструкции ДК «Нефтяник». Отметим, что в прошлые годы 4 ноября в Тюмени запрещали продажу алкоголя. Вероятно, соответствующее объявление появится в ближайшее время.

#Новости#Праздники#Выходные дни#Тюмень#Таня#Общество
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