Рабочая неделя на день короче: в среду — выходной

При этом рабочий день во вторник, 3 ноября, в большинстве организаций города будет сокращен на час.
Напомним, что праздник был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако для многих россиян новый праздник остается непонятным и искусственным. Начиная с 2005 года, жители страны признаются, что не отмечают День народного единства, а лишь радуются лишнему выходному дню. Кроме того, опросы показывают, что большинство россиян не могут указать даже правильного названия нового праздника.
Как бы то ни было, праздник в календаре существует, и в Тюмени, как и в других городах страны, к нему приурочены митинги и шествия, торжественные мероприятия и концерты. В частности, в среду горожан ждут на концерте, посвященном Дню народного единства и открытию после реконструкции ДК «Нефтяник». Отметим, что в прошлые годы 4 ноября в Тюмени запрещали продажу алкоголя. Вероятно, соответствующее объявление появится в ближайшее время.