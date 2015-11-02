Начало ноября будет снежным

Сейчас в нашем городе -3 градуса, южный ветер дует со скоростью около 2 м/с. Пасмурно, снега нет, однако он ожидается ближе к ночи. Вместе с осадками в Тюмень придет небольшое, но все-таки потепление. Завтра утром будет -1 градус, а ближе к полудню воздух прогреется до +1. Ветер сохранит направление, но увеличит скорость до 3–4 м/с. Как обещают синоптики, во вторник весь день будет пролетать снег.