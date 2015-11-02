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Начало ноября будет снежным

2 ноября 2015, 17:55
Начало ноября в Тюмени обещает быть снежными. Синоптики обещают осадки едва ли не каждый день на этой неделе. Температура воздуха при этом будет балансировать на грани «плюса» и «минуса».
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Тюмень

Сейчас в нашем городе -3 градуса, южный ветер дует со скоростью около 2 м/с. Пасмурно, снега нет, однако он ожидается ближе к ночи. Вместе с осадками в Тюмень придет небольшое, но все-таки потепление. Завтра утром будет -1 градус, а ближе к полудню воздух прогреется до +1. Ветер сохранит направление, но увеличит скорость до 3–4 м/с. Как обещают синоптики, во вторник весь день будет пролетать снег.

Снегопад продолжится в среду. Внеплановый выходной можно посвятить прогулке на свежем воздухе или посиделкам с друзьями в теплом дачном домике. Романтичные снежинки в любом случае создадут нужную атмосферу. При этом днем на улице будет достаточно тепло — +1 градус. Утром и вечером — чуть прохладнее, около ноля. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.

В четверг ветер уменьшит скорость и поменяет направление на северо-восточное. Весь день столбик термометра будет держаться на отметке -1 градус, и только к ночи похолодает до -4. На протяжении четверга ожидается небольшой снег.

В пятницу также вероятны осадки. Ветер вновь станет южным и усилится, а на улице похолодает до -5. Будет пасмурно и довольно неуютно.

#Новости#Погода#Тюмень#Таня#Общество
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