4 ноября алкоголь в магазинах Тюмени не продадут

Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени напоминает хозяйствующим субъектам и жителям города об установленном запрете реализации алкогольной продукции, в том числе пива, 4 ноября 2015 года согласно постановлению Правительства Тюменской области от 27.12.2013 N 575-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».
Отметим, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг. Таким образом, 4 ноября розничная продажа алкогольной продукции возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.
«Продажа алкогольной продукции на вынос в этот день расценивается как незаконная, виновные в подобных нарушениях будут привлекаться к ответственности уполномоченными органами», — комментируют в департаменте.