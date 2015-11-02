4 ноября алкоголь в магазинах Тюмени не продадут

Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени напоминает хозяйствующим субъектам и жителям города об установленном запрете реализации алкогольной продукции, в том числе пива, 4 ноября 2015 года согласно постановлению Правительства Тюменской области от 27.12.2013 N 575-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».