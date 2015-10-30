Тюменские инновации представили на всю Россию

Одна из разработок — роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с нарушениями двигательной функции, созданный ООО «Крисаф» (http://krisaf.ru/). «Наш тренажер — новый этап в лечении детей с ДЦП, он позволяет проводить более длительные и интенсивные занятия с пациентами, используя виртуальную игровую среду», — рассказывает автор проекта Ильдар Рахматуллин. Данная разработка вызвала живой интерес у посетителей форума, а окончания проведения испытаний и выхода тренажера на рынок с нетерпением ждут специалисты из разных регионов РФ, работающие с больными ДЦП.