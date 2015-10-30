Тюменские инновации представили на всю Россию

Это крупнейшее в России событие, на котором демонстрируются научно-технические разработки со всей страны.
«Приятно отметить, что сразу две разработки тюменских авторов — резидентов бизнес-инкубатора „Западно-Сибирского инновационного центра“, удостоились чести быть представленными на экспозиции Форума», — отметил председатель Комитета по инновациям Тюменской области Антон Машуков.
Одна из разработок — роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с нарушениями двигательной функции, созданный ООО «Крисаф» (http://krisaf.ru/). «Наш тренажер — новый этап в лечении детей с ДЦП, он позволяет проводить более длительные и интенсивные занятия с пациентами, используя виртуальную игровую среду», — рассказывает автор проекта Ильдар Рахматуллин. Данная разработка вызвала живой интерес у посетителей форума, а окончания проведения испытаний и выхода тренажера на рынок с нетерпением ждут специалисты из разных регионов РФ, работающие с больными ДЦП.
Второй представленный проект — это установка для извлечения йода из геотермальных вод, разработанная ООО «Тюменская сырьевая компания», сообщает областной департамент информационной политики. «Нашей команде удалось реализовать на практике метод, который позволяет извлекать йод безреагентным способом, — комментирует изобретение генеральный директор компании Елена Шаповалова. — В настоящее время прототип установки размещен на одной из скважин Тюменской области, функционирует и подтверждает эффективность разработанного метода».
Указанные разработки были профинансированы из бюджета Тюменской области.
«Помимо продуктивного участия наших резидентов в выставке, Технопарку также удалось расширить деловые контакты: в рамках форума между „Западно-Сибирским инновационным центром“ и Технопарком в сфере высоких технологий „ИТ-ПАРК“ (г. Казань) подписан меморандум о сотрудничестве», — комментирует итоги участия директор Тюменского технопарка Александр Сакевич.