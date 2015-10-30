«Олимпия» приглашает на экскурсию

На начало 2016-го года намечена сдача 5-ти домов в жилом комплексе «Олимпия». Сейчас ведутся работы по благоустройству — отсыпка территории, монтаж бордюров, опор электроосвещения и малых архитектурных форм; заканчивается внешняя отделка домов, в скором времени будет готова отделка подъездов и квартир. Организаторы мероприятия расскажут о специальных предложениях по приобретению возводимого жилья. В программе экскурсии запланирована демонстрация технологии кладки кирпича, посещение демо-этажа и смотровой площадки на крыше одного из домов.
Каждый участник экскурсии сможет лично оценить качество отделки и материалов, воочию убедиться в развитости инфраструктуры и даже попробовать представить свой интерьер на примере квартир на демо-этаже. Помимо этого на экскурсии будет присутствовать ипотечный специалист агентства недвижимости «Сова», он поможет разобраться в вопросах приобретения жилья.
Для участия в мероприятии просим вас позвонить по номеру +7 (3452) 67-67-67 и записаться на экскурсию.
Мероприятие состоится в субботу, 31-го октября, с 12:00, въезд с улицы Комбинатская, 54.
Справка:
Застройщик ЖК «Олимпия» — компания «Сибстройсервис» — 23 года строит для жителей Тюмени удобное и красивое жилье. Большой опыт в строительстве позволяет грамотно совмещать проверенные годами технологии и новые строительные тенденции. Все дома компании «Сибстройсервис» построены из «теплого» красного керамического кирпича, с качественной черновой отделкой. Строительство домов ведется за счет собственных средств, без привлечения банковских инвестиций.