«Олимпия» приглашает на экскурсию

На начало 2016-го года намечена сдача 5-ти домов в жилом комплексе «Олимпия». Сейчас ведутся работы по благоустройству — отсыпка территории, монтаж бордюров, опор электроосвещения и малых архитектурных форм; заканчивается внешняя отделка домов, в скором времени будет готова отделка подъездов и квартир. Организаторы мероприятия расскажут о специальных предложениях по приобретению возводимого жилья. В программе экскурсии запланирована демонстрация технологии кладки кирпича, посещение демо-этажа и смотровой площадки на крыше одного из домов.