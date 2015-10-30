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«Олимпия» приглашает на экскурсию

30 октября 2015, 09:00
Совместно с агентством недвижимости «Сова» компания «Сибстройсервис» предлагает посетить наглядную экскурсию. 31 октября, в субботу, на строительной площадке в районе дома Обороны.
Сюжет
Тюмень

На начало 2016-го года намечена сдача 5-ти домов в жилом комплексе «Олимпия». Сейчас ведутся работы по благоустройству — отсыпка территории, монтаж бордюров, опор электроосвещения и малых архитектурных форм; заканчивается внешняя отделка домов, в скором времени будет готова отделка подъездов и квартир. Организаторы мероприятия расскажут о специальных предложениях по приобретению возводимого жилья. В программе экскурсии запланирована демонстрация технологии кладки кирпича, посещение демо-этажа и смотровой площадки на крыше одного из домов.

Каждый участник экскурсии сможет лично оценить качество отделки и материалов, воочию убедиться в развитости инфраструктуры и даже попробовать представить свой интерьер на примере квартир на демо-этаже. Помимо этого на экскурсии будет присутствовать ипотечный специалист агентства недвижимости «Сова», он поможет разобраться в вопросах приобретения жилья.

Для участия в мероприятии просим вас позвонить по номеру +7 (3452) 67-67-67 и записаться на экскурсию.

Мероприятие состоится в субботу, 31-го октября, с 12:00, въезд с улицы Комбинатская, 54.

Справка:

Застройщик ЖК «Олимпия» — компания «Сибстройсервис» — 23 года строит для жителей Тюмени удобное и красивое жилье. Большой опыт в строительстве позволяет грамотно совмещать проверенные годами технологии и новые строительные тенденции. Все дома компании «Сибстройсервис» построены из «теплого» красного керамического кирпича, с качественной черновой отделкой. Строительство домов ведется за счет собственных средств, без привлечения банковских инвестиций.

Проектная декларация по ссылке.

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