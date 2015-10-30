Хор храма Христа Спасителя — в Тюмени

В Тюменской филармонии 2 ноября пройдет первый концерт абонемента «Песнь православия святая». Выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя. Регент — Илья Толкачев.
Хор Храма Христа Спасителя основан в 1998 году. В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II коллектив получил статус Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
Патриарший хор Храма Христа Спасителя — профессиональный хоровой коллектив. Главное назначение хора — пение на Патриарших богослужениях. Помимо богослужебной деятельности, хор принимает участие в важных церковных и государственных духовных торжествах, ведет активную культурно-просветительскую деятельность, направленную на укрепление духовных основ общества, возрождение православных традиций в современной культуре, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 600 — 1 200 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77