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Хор храма Христа Спасителя — в Тюмени

30 октября 2015, 09:46
В Тюменской филармонии 2 ноября пройдет первый концерт абонемента «Песнь православия святая». Выступит Патриарший хор Храма Христа Спасителя. Регент — Илья Толкачев.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской филармонии 2 ноября пройдет первый концерт абонемента «Песнь православия святая». Выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя. Регент — Илья Толкачев.

Хор Храма Христа Спасителя основан в 1998 году. В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II коллектив получил статус Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.

Патриарший хор Храма Христа Спасителя — профессиональный хоровой коллектив. Главное назначение хора — пение на Патриарших богослужениях. Помимо богослужебной деятельности, хор принимает участие в важных церковных и государственных духовных торжествах, ведет активную культурно-просветительскую деятельность, направленную на укрепление духовных основ общества, возрождение православных традиций в современной культуре, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Стоимость билетов: 600 — 1 200 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77

#Новости#Хоровое пение#Филармония#Тюмень#Ирина#Культура
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