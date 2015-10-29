nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тело убитой ишимской учительницы нашли в реке

29 октября 2015, 16:41
На днях в реке Ишим было найдено тело убитой учительницы Снежанны Анохиной. На нем есть повреждения, подтверждающие насильственный характер смерти женщины. В настоящее время проводятся экспертизы.

Напомним, 38-летняя учительница из Ишима пропала 17 октября. По данным СМИ, женщина уехала вечером на такси к возлюбленному и домой так и не вернулась, что было ей несвойственно. У учительницы остался 13-летний сын.

На прошлой неделе был задержан мужчина, причастный к исчезновению Снежаны. 21-летний житель Омской области, работавший в составе бригады по ремонту зданий и сооружений в Ишиме, дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей в тот же вечер. В результате общения между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений друг к другу произошла ссора. Угрожая расправой, мужчина привел учительницу на берег реки, протекающей недалеко от города, и нанес удары ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Ее тело злоумышленник бросил в реку», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что тело убитой женщины было найдено через несколько дней после совершения преступления. Труп обнаружили в воде неподалеку от места, где произошло убийство. На теле имеются повреждения, свидетельствующие о насильственном характере смерти. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, а также иные мероприятия, направленные на установление точной причины смерти учительницы и всех обстоятельств произошедшего.

Обвиняемый в убийстве мужчина заключен под стражу.

#Новости#Убийства#Ишим#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25