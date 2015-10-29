Тело убитой ишимской учительницы нашли в реке

«Мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей в тот же вечер. В результате общения между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений друг к другу произошла ссора. Угрожая расправой, мужчина привел учительницу на берег реки, протекающей недалеко от города, и нанес удары ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Ее тело злоумышленник бросил в реку», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.