Тело убитой ишимской учительницы нашли в реке

Напомним, 38-летняя учительница из Ишима пропала 17 октября. По данным СМИ, женщина уехала вечером на такси к возлюбленному и домой так и не вернулась, что было ей несвойственно. У учительницы остался 13-летний сын.
На прошлой неделе был задержан мужчина, причастный к исчезновению Снежаны. 21-летний житель Омской области, работавший в составе бригады по ремонту зданий и сооружений в Ишиме, дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей в тот же вечер. В результате общения между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений друг к другу произошла ссора. Угрожая расправой, мужчина привел учительницу на берег реки, протекающей недалеко от города, и нанес удары ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Ее тело злоумышленник бросил в реку», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что тело убитой женщины было найдено через несколько дней после совершения преступления. Труп обнаружили в воде неподалеку от места, где произошло убийство. На теле имеются повреждения, свидетельствующие о насильственном характере смерти. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, а также иные мероприятия, направленные на установление точной причины смерти учительницы и всех обстоятельств произошедшего.
Обвиняемый в убийстве мужчина заключен под стражу.