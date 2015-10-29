Продовольственная ярмарка в Тюмени состоится на 4-х плошадках

Горожан ждут на
— улице Бакинских Комиссаров (напротив автоцентра «Лада»);
— прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т." ООО «Интерсервис» (ул. Мельникайте, 126/2);
— прилегающей территории к ТРК «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11);
— прилегающей территории к выставочному центру ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12).
По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, сельхозпроизводители юга Тюменской области, фермерские хозяйства, местные товаропроизводители и оптовые организации представят на ярмарке свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, свежую выпечку, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другое.
Приглашаем всех желающих посетить ярмарку.