Продовольственная ярмарка в Тюмени состоится на 4-х плошадках

По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, сельхозпроизводители юга Тюменской области, фермерские хозяйства, местные товаропроизводители и оптовые организации представят на ярмарке свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, свежую выпечку, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другое.