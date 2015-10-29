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Продовольственная ярмарка в Тюмени состоится на 4-х плошадках

29 октября 2015, 12:21
На четырех площадках города Тюмени 31 октября с 8 часов состоится сельскохозяйственная продовольственная ярмарка.
Сюжет
Тюмень

Горожан ждут на

— улице Бакинских Комиссаров (напротив автоцентра «Лада»);

— прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т." ООО «Интерсервис» (ул. Мельникайте, 126/2);

— прилегающей территории к ТРК «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11);

— прилегающей территории к выставочному центру ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12).

По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, сельхозпроизводители юга Тюменской области, фермерские хозяйства, местные товаропроизводители и оптовые организации представят на ярмарке свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, свежую выпечку, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другое.

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку.

#Новости#Ярмарка#Сельское хозяйство#Тюмень#Департамент потребительского рынка#Женя#Общество
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