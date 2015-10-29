Из центра в Зареку и обратно: варианты маршрутов

Пресс-служба администрации напоминает, что в заречную часть города автомобилисты могут попасть по удлиненной до Осипенко улице Первомайской через старый мост. Вернуться из Зареки в центр по улице Челюскинцев можно по улицам Щербакова и 2-й Луговой уже по новому мосту.