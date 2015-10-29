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Из центра в Зареку и обратно: варианты маршрутов

29 октября 2015, 11:51
Ровно неделя прошла с тех пор, как в Тюмени был открыт новый мост через улицу Челюскинцев. По итогам мониторинга администрация города предложила тюменцам различные варианты маршрутов из центра в Зареку и обратно.

Ровно неделя прошла с тех пор, как в Тюмени был открыт новый мост через улицу Челюскинцев. По итогам мониторинга администрация города предложила тюменцам различные варианты маршрутов из центра в Зареку и обратно.

Пресс-служба администрации напоминает, что в заречную часть города автомобилисты могут попасть по удлиненной до Осипенко улице Первомайской через старый мост. Вернуться из Зареки в центр по улице Челюскинцев можно по улицам Щербакова и 2-й Луговой уже по новому мосту.

В связи с изменением движения на участке улицах Первомайская — Советская — Челюскинцев, где были запрещены левые повороты, администрация предлагает автомобилистам несколько вариантов пути из центра в Зареку и обратно.

Свои пожелания и замечания горожане могут оставить, заполнив форму обратной связи.

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