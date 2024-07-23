nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Первомайская улица

Выбрать дату
2024
Тюменские выпускники-юристы получили дипломы из рук главы города
23 июля, 12:14
2023
В Тюмени реконструируют улицу Первомайскую
Тюменские власти намерены реконструировать улицу Первомайскую. Проект благоустройства центральной улицы опубликовал в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
20 июля 2023, 09:27
2022
В Тюмени начали монтаж новогодних украшений на улице Дзержинского
На Дзержинского завершается благоустройство, и уже в первых числах декабря планируется открытие обновлённой старинной улицы.
21 ноября 2022, 05:27
Изменили названия остановок в Тюмени
4 ноября 2022, 12:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика