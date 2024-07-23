Тюменские выпускники-юристы получили дипломы из рук главы города

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В торжественной обстановке ребят поздравил глава города и выпускник Института государства и права Максим Афанасьев. Градоначальник пожелал вчерашним студентам принимать активное участие в жизни Тюмени и Тюменской области, оказывать положительное влияние на жизнь города и его жителей.
На праздник также приехали друзья и родители студентов, в том числе из-за рубежа. В этом году институт окончили граждане Сирии, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана. Ведущими мероприятия стали сами выпускники, они же подготовили творческие номера, которые стали органичной частью сценария. Большую поддержку в организации мероприятия оказала Городская Дума и лично ее председатель Светлана Иванова.
Гости и участники признают, что праздник прошел с большим успехом и стены здания мэрии на Первомайской, 20, оказались радушными и теплыми.
Напомним, что в этом году на направления бакалавриата и специалитета ИГиП выделено 109 бюджетных мест.