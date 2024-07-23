Тюменские выпускники-юристы получили дипломы из рук главы города

На праздник также приехали друзья и родители студентов, в том числе из-за рубежа. В этом году институт окончили граждане Сирии, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана. Ведущими мероприятия стали сами выпускники, они же подготовили творческие номера, которые стали органичной частью сценария. Большую поддержку в организации мероприятия оказала Городская Дума и лично ее председатель Светлана Иванова.