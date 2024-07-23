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Тюменские выпускники-юристы получили дипломы из рук главы города

Тюменские выпускники-юристы получили дипломы из рук главы города

23 июля 2024, 12:14
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Впервые Институт государства и права провел торжественное вручение дипломов в Большом зале администрации города Тюмени. 139 студентов направления подготовки «Юриспруденция», из которых 28 отличников, получили дипломы о высшем образовании.

В торжественной обстановке ребят поздравил глава города и выпускник Института государства и права Максим Афанасьев. Градоначальник пожелал вчерашним студентам принимать активное участие в жизни Тюмени и Тюменской области, оказывать положительное влияние на жизнь города и его жителей.

На праздник также приехали друзья и родители студентов, в том числе из-за рубежа. В этом году институт окончили граждане Сирии, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана. Ведущими мероприятия стали сами выпускники, они же подготовили творческие номера, которые стали органичной частью сценария. Большую поддержку в организации мероприятия оказала Городская Дума и лично ее председатель Светлана Иванова.

Гости и участники признают, что праздник прошел с большим успехом и стены здания мэрии на Первомайской, 20, оказались радушными и теплыми.

Напомним, что в этом году на направления бакалавриата и специалитета ИГиП выделено 109 бюджетных мест.

#Общество#Тюмень#Образование#ТюмГУ#Юристы#Городская Дума#Высшее образование#Первомайская улица#Глава города#Выпускники#Светлана Иванова#Мероприятие
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