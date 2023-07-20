В Тюмени реконструируют улицу Первомайскую

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По его словам, в рамках концепции развития Первомайской предлагается сделать ее более привлекательной для туристов и более зеленой. В частности, появятся новые функциональные зоны и площадки для отдыха.
У железнодорожного вокзала поставят необычные конструкции из металла, в сквере Семена Пацко высадят новые кустарники, цветы, а в Сквере сибирских кошек станет на одного «хвостатого» больше — здесь планируют установить скамейку с сидящей на ней кошечкой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина. Их планируют завершить к 1 сентября. Второй этап стартует летом 2024 года — в его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.