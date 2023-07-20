В Тюмени реконструируют улицу Первомайскую

У железнодорожного вокзала поставят необычные конструкции из металла, в сквере Семена Пацко высадят новые кустарники, цветы, а в Сквере сибирских кошек станет на одного «хвостатого» больше — здесь планируют установить скамейку с сидящей на ней кошечкой.