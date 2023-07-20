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В Тюмени реконструируют улицу Первомайскую

20 июля 2023, 09:27
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Улицу Первомайскую в Тюмени хотят изменить

Тюменские власти намерены реконструировать улицу Первомайскую. Проект благоустройства центральной улицы опубликовал в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

По его словам, в рамках концепции развития Первомайской предлагается сделать ее более привлекательной для туристов и более зеленой. В частности, появятся новые функциональные зоны и площадки для отдыха.

Фото: тг-канал Руслан Кухарук

У железнодорожного вокзала поставят необычные конструкции из металла, в сквере Семена Пацко высадят новые кустарники, цветы, а в Сквере сибирских кошек станет на одного «хвостатого» больше — здесь планируют установить скамейку с сидящей на ней кошечкой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина. Их планируют завершить к 1 сентября. Второй этап стартует летом 2024 года — в его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#Первомайская улица#Валентина Бурнашева
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