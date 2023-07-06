Движение на улице Ленина в Тюмени откроют осенью

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. По его словам, протяженность отремонтированной дороги, в районе улиц Перекопской и Красина, составит более километра.
В настоящее время уже ведутся работы по подготовке к строительству дороги, установке бордюров и укладке асфальта.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени начались в апреле 2023 года. Работы ведет компания «Мострострой-11». Стоимость контракта составляет 746 миллионов рублей. Второй этап запланирован на лето 2024 года — в его рамках будет отремонтирован участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.