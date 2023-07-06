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Движение на улице Ленина в Тюмени откроют осенью

6 июля 2023, 07:45
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина в Тюмени завершат в конце лета. Дорогу планируют открыть к 1 сентября.
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Тюмень

Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. По его словам, протяженность отремонтированной дороги, в районе улиц Перекопской и Красина, составит более километра.

В настоящее время уже ведутся работы по подготовке к строительству дороги, установке бордюров и укладке асфальта.

Ранее «Наш Город» писал, что работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени начались в апреле 2023 года. Работы ведет компания «Мострострой-11». Стоимость контракта составляет 746 миллионов рублей. Второй этап запланирован на лето 2024 года — в его рамках будет отремонтирован участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Улица Ленина#Реконструкция#Дороги#Тюмень#Тюменская область
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