Движение на улице Ленина в Тюмени откроют осенью

Ранее «Наш Город» писал, что работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени начались в апреле 2023 года. Работы ведет компания «Мострострой-11». Стоимость контракта составляет 746 миллионов рублей. Второй этап запланирован на лето 2024 года — в его рамках будет отремонтирован участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.